V múzeu predĺžili pre veľký záujem výstavu o histórii vianočných sviatkov

Okrem výstavy Vianoce v múzeu sú sprístupnené i ďalšie časti muzeálnej expozície.

SENICA. Históriu tradičných vianočných sviatkov, spôsob ich slávenia v minulosti a vianočné zvyky predkov je možné spoznať na interaktívnej výstave s názvom Vianoce v Múzeu Senica až do 15. januára. TASR o tom informovala Lucia Vajdová z mestského úradu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Veľký záujem

"Pôvodne mala byť výstava sprístupnená do 8. januára, ale pre veľký záujem sme sa ju rozhodli predĺžiť. Výstavu si je možné pozrieť v čase otváracích hodín pre verejnosť vo štvrtok a piatok od 10.00 do 18.00 h a v nedeľu od 14.00 do 19.00 h. Školské a väčšie organizované skupinky si môžu dohodnúť prehliadku i mimo otváracích hodín na emailovej adrese muzeum@senica.sk," uviedla Vajdová.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Dokumentarista chcel v Tadžikistane fotiť súťaž s mŕtvou kozou, našiel však niečo lepšie Čítajte

"Návštevník sa počas výstavy dozvie informácie o histórii Vianoc, vianočného betlehema, vianočného stromčeka, štedrovečernej večere, adventu, vianočných kolied a pohľadníc. Vianočnú atmosféru dotvára živý vianočný stromček, tradičný drevený betlehem a tradičný vianočný stôl," priblížil obsah výstavy kurátor múzea Tomáš Motus.

Aj ďalšie

Okrem výstavy Vianoce v múzeu sú sprístupnené i ďalšie časti muzeálnej expozície - história budovy múzea, archeologická expozičná i maketa mesta.

Vianočne ladenú výstavu, ktorá je situovaná v priestoroch veľkej sály múzea, pripravilo Múzeum Senica v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica a Mestským kultúrnym strediskom Senica.