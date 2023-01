Porazila ochrnutie, hviezdila v televízii a napokon preslávila halušky v Čechách

Rodáčka zo Senice si vďaka odhodlanosti splnila sny.

SENICA. Ivana Malecová je rodáčka zo Senice. Má 37 rokov, aktuálne žije v Brne, kam sa preťahovala ako 26-ročná.

Po ukončení strednej školy podnikania vedela, že nechce zostať v Senici, ale spoznať svet. Keď mala 20 rokov, odišla do Anglicka.

Napokon sa z nej stala úspešná kuchárka. Tradičné slovenské jedlo dokonca preslávila v Čechách a má vlastnú reštauráciu. Zúčastnila sa aj populárnej kuchárske súťaže MasterChef.

Katastrofálne začiatky vo varení

Do Anglicka odišla, aby sa zdokonalila v angličtine. Naučila sa tam aj variť.

"Učila som sa väčšinou po telefóne s maminkou, ktorá mi radila, čo a ako mám uvariť. Moje začiatky boli katastrofálne. Postupne som sa učila novým chutiam. Vyvarila som sa," povedala.

V článku sa dozviete: Ako sa kuchárka Ivana Malecová snažila postaviť na vlastné nohy,

ako sa jej podarilo poraziť smrť a ochrnutie,

ako sa dostala do televízie,

podarilo sa jej presláviť slovenské jedlo v zahraničí.

Po návrate z Anglicka sa na niekoľko rokov usadila spolu s priateľom v Třinci. "Z Třinca sme sa odsťahovali do Brna a odvtedy som tam. Je to náš domov, narodili sa mi tu deti a už by som si nevedela predstaviť vrátiť sa žiť do Senice. Tu mám svoje zázemie a nie je to tak ďaleko, aby som tam hocikedy nemohla ísť práve za svojou rodinou," vysvetlila Malecová.

Po rozchode s manželom sa musela postaviť na vlastné nohy.