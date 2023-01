Po náraze do stĺpa skončil mladý vodič v nemocnici

Podľa prvotných informácií polície vodič plynule prešiel do protismeru.

HOLÍČ. Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala v novom roku už tri dopravné nehody, ktorých aktérmi boli mladí vodiči. Dopravných policajtov privolali v utorok ráno k nehode pri meste Holíč v okrese Skalica v smere do Českej republiky.

23-ročný vodič podľa prvotných informácií trnavskej krajskej polície plynule prešiel do protismeru, kde narazil do podporného stĺpu. Mladík sa pri nehode zranil a v bezvedomí ho záchranári urýchlene previezli do najbližšej nemocnice. Presné príčiny dopravnej nehody policajti naďalej vyšetrujú. Či mohol byť vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať na základe vzorky krvi.



Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala v prvých dňoch roku 2023 už tri vážne nehody, dve sa skončili smrťou vodičov. V pondelok po čelnej zrážke osobného auta s kamiónom v okrese Hlohovec na následky zranení zomrela 23-ročná žena, večer

zasa nehodu pri obci Horné Saliby v okrese Galanta neprežil 20-ročný vodič Audi A6.

Polícia v súvislosti s nehodami apeluje najmä na mladých vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a nepodceňovali poveternostné podmienky a stav vozovky.