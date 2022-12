Z aktivity mladej mamičky sa stala celoslovenská výzva

Zrodila sa pekná vianočná tradícia.

MALACKY. Akcia s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? sa tento rok konala už piaty raz. Pôvodne ju vymyslela jedna mladá mamička, no veľmi rýchlo sa rozšírila po celom Slovensku. Ide o dobrovoľné dary zabalené v škatuliach od topánok, ktoré ľudia darujú do domovov dôchodcov. Seniori sú totiž často najmä počas sviatkov osamelí. Mesto Malacky informovalo, že do tejto výzvy sa zapojilo aj mnoho ľudí z Malaciek.

Výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? sa naozaj stala tradíciou. Do obyčajnej škatule od topánok môžu ľudia zabaliť doslova čokoľvek. V Malackách a okolí sa zapojili mnohé rodiny, žiaci v školách, celé triedy, kluby i rôzne organizácie.

„Vyzbierali sme 441 krabičiek. Okrem malackého Mestského centra sociálnych služieb išli do zariadení v Studienke, Plaveckom Podhradí a Stupave. Krabičky dostali aj osamelí v Malackách, Veľkých Levároch a Suchohrade,“ povedala organizátorka výzvy pre Malacky a okolie Veronika Fuseková.