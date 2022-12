Pojem nelegálni migranti je problematický. Každý človek má ľudské práva a nemôže byť nelegálny

V anglickej odbornej literatúre sa tento výraz vôbec nepoužíva.

ZÁHORIE. Slovensko posledné mesiace riešilo príliv utečencov zo Sýrie. Napríklad v Kútoch, kde dokonca ministerstvo vnútra zriadilo stanové mestečko. Medzi ľuďmi, v médiách, ale aj zo strany štátnych orgánov, sa výrazne rozšírilo pomenovanie týchto utečencov - nelegálni migranti.

Nataša Holinová, komentátorka denníka SME, napísala: "výraz nelegálni migranti je veľmi problematický." Človek totižto nemôže byť ilegálny.

Spýtali sme sa, ako to vlastne s pojmom nelegálni migranti naozaj je.

Človek nemôže byť nelegálny

Holinová vysvetlila, že výraz nelegálni migranti v podstate naznačuje, že človek môže byť nelegálny.

"To je základná námietka. Pretože človek nelegálny byť nemôže, nemôžeme teda ani vytvoriť slovné spojenie, kde bude prívlastok nelegálny a nejaké označenie človeka. Stalo sa to ako keby preklepom, pretože výraz neregulérna migrácia existuje. Keby sa hovorilo neregulérni migranti, dalo by sa to prežiť. Bolo by to odvodené z pomenovania javu," povedala.

V článku sa dozviete: Prečo človek nemôže byť nelegálny,

prečo je pojem nelegálny migrant nezmyselný,

aký je rozdiel medzi utečencom a migrantom,

či je rozdiel medzi utečencami z Ukrajiny a zo Sýrie,

ako celú vec hodnotí policajné prezídium.

Nezmyselnosť takéhoto označenia vyplýva z toho, že človek sám o sebe nemôže byť z hľadiska práva nelegálny, také môže byť len jeho konanie. Keďže nemôžeme hovoriť o človeku ako o nelegálnej ľudskej bytosti, tak ho ani nemôžeme označiť za nelegálneho migranta.

Nelegálni migranti sú teda podľa nej úplne vylúčení. "Každý človek má ľudské práva a nemôže byť nelegálny," dodala.