Herec, moderátor a režisér Domonkoš: Každý deň na tejto planéte sú pre nás Vianoce

Má recept, ako nevyhorieť.

ZÁHORIE. Michal Domonkoš je umelec na voľnej nohe. Sám povedal, že nohy má niekedy voľné, inokedy obsadené a prácu si musí poctivo hľadať.

Už ako 12-ročný začal s dabingovým herectvom. Postupom času sa kryštalizoval aj ako televízny herec. Hral v seriáloch aj vo filmoch.

Vyštudoval strednú školu elektrotechnickú. Potom sa však dostal na Vysokú školu múzických umení. Chcel byť hercom, no nevzali ho. Nevzdal sa a dostal ponuku na réžiu a dramaturgiu. Neľutuje, podľa neho mu to rozšírilo obzory.

Vo výbere partnerky je náročný, miluje cestovanie a vyhýba sa negatívnym správam. Televíziu ani rádio nesleduje. Pre ľudí má dôležitý odkaz.

Ako ste sa dostali k dabingovej réžii?

Som divadelno-bábkarský režisér aj dramaturg. Stále ma však ťahalo to, čomu som sa venoval od detstva, a tým bol dabing. Postupne som dostal prvé ponuky na réžiu. Mojím prvým filmom bola disneyovka. V prvom projekte, ktorý mi zverili v rámci réžie, sme nevedeli nikoho nájsť na hlavnú postavu.

Nikoho nám neschválili. Potom produkčný navrhol, či by som sa neotestoval aj ja. Nechcel som to riskovať, no skúsil som to a hneď ma vybrali. Prvá réžia a zároveň aj prvá hlavná postava.