Zimnú údržbu ciest a chodníkov v Senici bude zabezpečovať nová spoločnosť

Podľa zmluvy sa bude v zime starať o približne 55 kilometrov ciest a 60 kilometrov chodníkov.

SENICA. Zimnú údržbu ciest a chodníkov v Senici bude počas nadchádzajúcej sezóny na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečovať spoločnosť Unicarback.

Ako informovala hovorkyňa senickej radnice Tatiana Moravcová, podľa zmluvy sa bude v zime starať o približne 55 kilometrov ciest a 60 kilometrov chodníkov. Hlavné ťahy mestom bude naďalej udržiavať Slovenská správa ciest a cesty II. a III. triedy Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojej organizácie.



Operačný plán zimnej údržby Senice stanovuje postup, podľa ktorého sa pri odhŕňaní snehu postupuje. Prioritou sú príjazdové miestne komunikácie k budovám polikliniky, požiarnej ochrany, komunikácie pre mestskú hromadnú dopravu, ku školám, autobusové zastávky a priechody pre chodcov.

Následne sa odhŕňajú všetky ostatné spevnené komunikácie v okolí obytných či rodinných domov. Spoločnosť Unicarback má počas zimy v Senici v permanentnej pohotovosti štyri vozidlové mechanizmy vybavené na odhŕňanie snehu i posyp

ciest a chodníkov. "Jednotlivé mechanizmy budeme nasadzovať do terénu operatívne na základe požiadaviek. Ak si to situácia vyžiada, sme schopní zapojiť do údržby aj ďalšie mechanizmy," povedal manažér spoločnosti Peter Koiš.

Na posyp ciest a chodníkov je pripravená kamenná drvina, ktorá bude miešaná so štandardnou posypovou soľou v predpísaných pomeroch podľa stavu a typu vozovky.



Časť prác zimnej údržby si mesto Senica zabezpečuje vo vlastnej réžii. Ide o miesta, kde sa technika nedostane, ako sú napríklad schody, nájazdové rampy či mostíky. O tieto miesta sa postarajú terénni zamestnanci, ktorí budú odstraňovať napríklad aj odhrnutý sneh na okrajoch ciest pri priechodoch pre chodcov.