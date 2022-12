Z článku o mestskom rozpočte vznikla sťažnosť na spravodajskú agentúru

TASR vydala opravnú správu, poslankyňa sa ospravedlnila.

HOLÍČ. Nedávno vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) tlačovú správu o schválení rozpočtu na rok 2023 v Holíči. Tvorba rozpočtu bola podľa primátora Zdenka Čambala najnáročnejšia za 16 rokov, počas ktorých pôsobí na pozícii primátora.

Označil ho dokonca za konzervatívno-konzervatívny rozpočet. Vyjadrili sa aj iní mestskí poslanci, vrátane Ľudmily Mičovej, čo sa stalo kameňom úrazu.

Tvrdila, že mesto by mohlo ušetriť na natáčaní televíznych vstupov. Voči čomu sa ohradila samotná mestská televízia s tým, že už podali sťažnosť priamo na TASR.

Nevinná odpoveď vyvolala spor

Mičová ohľadom mestského rozpočtu zhrnula, že je spokojná.



"Som spokojná s tým, že rozpočet je prebytkový. Aj sumu 10-tisíc eur, o ktorú je prebytkový, by sme mohli využiť na vykrytie znížených príjmov za poplatok za komunálny odpad. Ušetriť by sme mohli aj na mestskej televízii. Počas predchádzajúcich období bolo 40 až 45 televíznych vstupov. Na jedno natáčanie to vychádza na sumu tisíc eur a to sa mi zdá neprimerané," povedala.

Spoločnosť TV WYWAR, ktorá robí videá pre mesto Holíč, sa však tvrdo ohradila. Odmieta kritiku mestskej poslankyne Ľudmily Mičovej v súvislosti s výrobou relácií pre mesto Holíč. Milan Mikota, konateľ spoločnosti, označil jej tvrdenia za nepravdivé.