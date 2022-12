V Senici bude excelentná výstava poľského sochára Marcina Berdyszaka

Autorove diela majú ambíciu poukazovať na vývoj stredoeurópskej spoločnosti.

SENICA. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sprístupnia 2. decembra výstavu poľského sochára Marcina Berdyszaka pod názvom Ideas and ideologies. TASR o tom informovala za galériu Zuzana Dohnalová.

Tvorba Berdyszaka je spoločensko—kritická. "Jeho angažovanosť, ktorú vnáša do figurálnych kompozícií, inštalácií, malieb a veľkorysých site-specific projektov, má ambíciu poukazovať na vývoj stredoeurópskej spoločnosti, predovšetkým však poľskej. Politiku, národné témy, náboženstvo či liberálne postoje vizuálne interpretuje prostredníctvom znakov a symbolov, ktorých význam je pre väčšinu návštevníkov čitateľný," uviedol kurátor výstavy Roman Popelár.

Ako doplnil, do interpretácie reality vkladá širší kontext vnímania sveta. "Predovšetkým kritiku, ale aj obavy a nádej. Všíma si, čo sa tvári ako demokracia, no v skutočnosti ide o pseudodemokraciu a populizmus. V kontexte spoločenského vývoja posledných troch dekád, ktoré aktívne prežíva už aj ako výtvarník a rodič, implikuje totalitný systém do masovej pop-kultúry, ktorej sme súčasťou," informoval kurátor.

Výstava bude verejnosti prístupná do 12. februára 2023.