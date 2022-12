Vyhadzoval nás z domu, vypol nám vodu a odišiel na dva dni preč, hovorí obeť domáceho násilia

Štát by podľa odborníka mohol robiť viac.

ZÁHORIE. Martina je matkou dvoch detí. Niekoľko rokov bola obeťou domáceho násilia spolu s dcérou.

Útoky otca na syna neboli bežnou súčasťou ich rodinného života, zameriaval sa najmä na dcéru a manželku. Podľa jej slov ho vytáčalo čokoľvek.

"Odchádzala som od manžela po tom, ako opakovane napadol dcéru. Spôsobil jej úraz krčnej chrbtice, odišla som s obomi deťmi zo spoločného domu," hovorí Martina.

Niekoľko rokov dochádzalo počas ich manželstva k pravidelným fyzickým atakom. Volala na políciu, z jej pohľadu zbytočne. Jedno z detí má dokonca otec v starostlivosti.

Bil každého a za všetko

Podľa Martiny jej manžel bil každého a za všetko. "Keď dieťa písklo, lebo chcelo hračku, bolo to zlé. Musela som deti brať na sobotu a nedeľu preč, aby sme neprichádzali do konfliktov. Vyvolával ich však aj večer. Vadilo mu aj to, že má zle poskladané tričká, že mi vykypela polievka, teplota na termostate, tak ho rozbil. Ataky boli výrazné," zhrnula s tým, že na istý čas dostal farmakologickú liečbu, čo na chvíľu situáciu zlepšilo.

Vyhadzoval ich opakovane z domu, dokonca im v celom dome vypol vodu a odišiel na dva dni preč.

Už niekoľko rokov žijú v rozvodovom konaní a odlúčení. Manželia aj deti. Matka nevidí syna, dcéra otca. Súrodenci sa nestretli už deväť mesiacov, hoci za vzniknutú situáciu absolútne nemôžu.

V článku sa dozviete: pod aký rezort spadá domáce násilie,

ako sa daný rezort zapája do pomoci,

či je pomoc štátu dostatočná,

názor psychológa,

aké sú v našom štáte postihy voči násilníkom,

či netreba robiť viac,

ako sa zapája do prevencie ministerstvo školstva.

Javí sa to ako výrazné porušenie práv detí, možno to však nazvať aj kolotočom, z ktorého sa nedá vystúpiť.

Štát a príslušné orgány majú svojim spôsobom zviazané ruky. Plány štátu totiž vôbec neznamenajú, že ich implementácia je stopercentná.

Treba však podotknúť, že nie každý prípad končí takto. Niekedy pomôže dostatočná práca s násilníkmi. Podľa psychológa Juraja Zajaca však najprv musia chcieť sami.