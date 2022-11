Doprava v Senici bude efektívnejšia. Mesto zavádza bikesharing

K modernej ekologickej doprave sa pripojí aj Senica.

SENICA. "Je to oveľa rýchlejšie. Bicykel síce mám ale nejako nestíham a ani nepoznám údržbu. Už veľakrát by mi padlo vhod, ísť do mesta pešo a odtiaľ sa odviesť," povedala Martina Kadličková zo Senice. Do mesta chodí radšej pešo ako autom.

Timotej Lehuta si myslí, že zdieľané bicykle sú dobrý nápad.

"Myslím, že to pomôže preťaženej doprave, zdraviu a aj životnému prostrediu," zhrnul.

K modernej ekologickej doprave sa pripája aj Senica. Ľudia budú mať možnosť využívať zdieľané bicykle.

V článku sa dozviete: Koľko zdieľaných bicyklov a dokovacích staníc v Senici pribudne,

Koľko nových stojanov na bicykle mesto osadí a v ktorých lokalitách budú,

prečo je bikesharing efektívny a šetrný,

na akom princípe funguje,

čo si myslia ľudia,

ako funguje v rôznych krajoch na Slovensku,

prečo ho odporúča národný cyklokoordinátor.

Samospráva úspešne získala na projekt nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 570-tisíc eur.

Cieľom je motivovať obyvateľov k využívaniu cyklistickej infraštruktúry a dostať tento druh dopravy do popredia namiesto motorizovanej.