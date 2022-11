Skalická reč ovplyvnila vývoj spisovnej slovenčiny, teraz bojuje o pozíciu kultúrneho dedičstva

Ukážka skalickej mestskej reči

„Dicki sem cíťila, že to, co ve mňe mišlenka na Skalicu vivolává, má daleko hlubší koreňe, neš običajná hrdosť, kerú cíťí každí človjek ke svojému rodnému mjestu. Aj ket sa múj život dlúhé roki ubíral mimo Skalice, pútala mňa furt k ňí neviďitelná ňiť našej reči. Skalicki sem mlúvila všadi po svjeťe a podlá její melódie sem všadi ve svejťe uš nadálku spoznala Skaličana. Skaličťina je pro mňa jak známá pjesňička a aj ket je tak ťichá, že nerozeznáte slova, spoznáte ju a víte, že to je ona, tá naša. Pani profesorka, literárňí historička, totiš vjedecki potvrdila šecko, co já sem enom cíťila – hlubokú históriu a velikí víznam našej reči. Ona mi podala dúkaze, že skaličtina neňi nárečí, ale skalická mjeská reč je jeden z najstarších a najzachovalejších jazikú na Slovensku, sáhajúcím koreňama až pret dobu Velko-moravskej ríše. Dokazuje, že skalická mjeská reč bila pro Bernoláka základem spisovnej slovenčini,“ povedala Macháčková vo svojej rodnej reči. ​​​​