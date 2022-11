Z hokeja ho vyradilo zranenie a tak zostal pri futbale. Matúš Herda je predsedom klubu, kapitánom aj najlepším strelcom tímu

Martina Radošovská Športový redaktor Odoberať autora Odoberať Novinka: Dostávajte upozornenia na nové články v sledovanej téme e-mailom. Vyskúšajte novú funkciu a zapnite si odber.

Vyštudovala slovenský jazyka a literatúru, napokon jej prekvapivo učarovalo športové dianie, hlavne v nižších futbalových súťažiach. V minulosti spolupracovala s Oblastným futbalovým zväzom Trnava, neskôr aj so Západoslovenským futbalovým zväzom. V redakcii MY Trnavské noviny a MY Týždenník pre Záhorie pracuje od roku 2018. Rada sa posúva vpred aj vďaka novým výzvam. Vo voľnom čase obľubuje prírodu, knihy aj dobré pivo.