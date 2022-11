Rohov je bez vodovodu, no sociálne zariadenie v ňom dostalo státisíce eur na odpadovú čističku

Najmenšia obec v okrese Senica má jasno. Vláda má zmeniť priority.

ROHOV. V areáli Centra sociálnych služieb (CSS) v Rohove vybudovali novú čistiareň odpadových vôd. Podľa všetkého v hodine dvanástej. Bývalý starosta obce Rohov Roman Ravas vysvetlil, že dedina dlhodobo upozorňovala CSS, aby neznečisťovalo miestny Pasecký potok splaškami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najmä počas suchého charakteru počasia sa podľa jeho slov stávalo, že v potoku tiekla len zapáchajúca biela tekutina. Čistička je pod dohľadom VÚC, výlučne určená pre CSS. Do realizácie projektu investoval Trnavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ centra, takmer 410-tisíc eur.

Ravas upozornil, že samotná obec žiadala už šesťkrát o dotáciu na vybudovanie vodovodu, zatiaľ bez úspechu. Kontaktovali sme aj TTSK a ministerstvo životného prostredia.

Čítajte tiež

Čítajte tiež Klenot Záhoria postupne ožíva, púta čoraz viac pozornosti Čítajte

Smradľavá biela tekutina v potoku

Roman Ravas, bývalý starosta obce Rohov vysvetlil, že aktuálny stav čističky nepozná. "Netuším v akom je stave, všetko prebieha pod dohľadom VÚC, ktorý je zriaďovateľom CSS. Obec vydala len súhlasné stanovisko, odvtedy nás o priebehu nikto neinformuje," zhrnul.

Obec podľa jeho slov dlhodobo, minimálne desať rokov, upozorňovala CSS aby neznečisťovalo miestny Pasecký potok splaškami.

"Niekedy sa stávalo, najmä počas suchého obdobia, že v potoku tiekla len hnusná smradľavá biela tekutina, ktorá tam z CSS pritekala odpadovými rúrami, z práčovne, záchodov, kuchyne? Odhadujem, že to bolo asi desať kubíkov splaškov denne," skonštatoval Ravas s tým, že disponuje i fotodokumentáciou.

V článku sa dozviete: o problémoch, aké mala obec so sociálnym zariadením,

ako sa po 15 rokoch situácia vyriešila,

čo predstavuje významné nebezpečenstvo pre životné prostredie v Rohove,

prečo obec doteraz nemá vybudovaný vodovod,

čo sme sa pýtali ministerstva životného prostredia a TTSK.

Občania na to neustále poukazovali. "Pretože situácia sa napriek výzvam obce nemenila, obec celú vec oznámila na OÚ Senica, odbor životného prostredia. Ten začal konať a pod hrozbou vysokej pokuty boli odpadové rúry odstavené a žumpa sa začala pravidelne vyvážať do čističky. Tento postup je ale finančne nákladný a preto VUC nakoniec pristúpil k vybudovaniu čističky. Predpokladám, že ak by celú vec nezačal riešiť OÚ, tak doteraz by nám fekálie tiekli do potoka," dodal Ravas.