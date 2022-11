Na diaľnici D2 narazil do odstaveného auta nákladiak, jeho vodič nafúkal

Vodičovi nákladného auta namerali takmer dve promile.

MALACKY. V utorok 15. novembra večer na diaľnici D2 v smere do Českej republiky (ČR) narazil do odstaveného auta nákladiak. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, nehoda sa stala na 27. kilometri diaľnice v smere do ČR.

„Do osobného motorového vozidla, ktoré bolo na diaľnici odstavené z dôvodu jeho zrážky s lesnou zverou, narazilo zozadu nákladné motorové vozidlo," uviedol s tým, že pri nehode s nikto nezranil. Vodičovi nákladného auta namerali dychovou skúškou 1,81 promile alkoholu.

Ako doplnil policajný hovorca, len desať minút pred dopravnou nehodou nahlásila posádka vozidla Opel Astra zrážku so zverou na číslo 158. Operátorka posádku usmernila, aby opustili odstavené vozidlo a prešli za zvodidlá. „Práve vďaka pohotovej reakcii operátorky nedošlo k tragédii," zdôraznil Szeiff.

Vodiča nákladného auta Renault policajti zadržali a eskortovali na oddelenie, ktoré sa bude zaoberať vyvodením jeho trestno-právnej zodpovednosti.