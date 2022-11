Otec ju týral, skončila takmer na ulici. Keď konečne našla šťastie, ovdovela a prišla o prácu

Týraná Gabriela si pamätá na moment, kedy si jej opitý otec zaťal sekerou do členka.

ZÁHORIE. Gabriela sa rozhodla vyrozprávať svoj príbeh, z ktorého miestami mrazí. Od detstva zažívala týranie zo strany otca, neskôr prišla o mamu a jej plnoleté sestry sa o ňu nechceli starať. Prichýlili ju cudzí ľudia. Potom stretla životného partnera a pravú lásku. Dlho nemohla otehotnieť, napokon sa jej to podarilo. Zdalo sa, že už je všetko v poriadku, no prišla obrovská rana.

Namiesto pozdravu dostala bitku

Gabrielin otec bol podľa jej slov alkoholik. "Bol večne naliaty. Stále voči mne prejavoval agresiu. Nemohla som sa ani usmiať, stále som musela byť v strehu. Vždy sme čakali s mamou, či príde opitý. Hneď bol krik a zvady. Bol agresívny aj na mamu," vysvetlila.

Než sa narodila, očakával príchod syna. "Než som sa narodila, mama čakala bábätko, ale brat sa narodil mŕtvy. Otec si voči mne zrejme vytvoril agresiu, lebo chcel chlapca. Sestry zvadám unikali, boli staršie," povedala s tým, že jedna sestra je o 10 rokov staršia a druhá o 15.

Dodnes, vždy keď privrie oči, spomína na to, ako sa pred otcom schovávala pod kreslom.

"Prišiel domov opitý, hľadal ma, ťahal ma spod kresla a zrezal ma. Ja som nevedela prečo. Namiesto ahoj som dostala bitku," povedala.

Na pirohy nemá dobré spomienky. "Mama navarila pirohy, dala k tomu mlieko. Prišiel domov. Z ničoho nič sa rozčúlil a na čerstvo vymaľovanú stenu hodil pirohy a mlieko," dodala.

Pamätá si dokonca na moment, keď si sekerou zaťal do členka. "Šiel narúbať drevo do pahreby, no niekde za rohom sa stihol tak opiť, že namiesto do dreva si zaťal do členka. Nechal to zájsť až do takého extrému. Mal nohu v sadre a nemohol chodiť do roboty. Potom prestal," vysvetlila Gabriela.