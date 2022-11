Čelná zrážka na Záhorí uzavrela cestu. Účastníkmi nehody sú aj policajti

Na mieste sa zranili obe posádky vozidiel.

ZÁHORIE. V ranných hodinách upozorňovali vodiči prostredníctvom sociálnych sietí na vážnu dopravnú nehodu, ku ktorej došlo krátko po 9.00 h v úseku Popudinské Močidľany smerom na Holíč. O nehode teraz informuje aj trnavská krajská polícia.

"Dvaja policajní pyrotechnici išli na výjazd s právom prednostnej jazdy, keď došlo na stredovej čiare k zrážke s bielou dodávkou. Na mieste sa zranili obe posádky vozidiel," informuje polícia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z miesta nehody hlásia dvoch zranených mužov z nákladného auta a dvoch zranených policajtov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pred hraničným prechodom Brodské došlo k vážnej dopravnej nehode Čítajte

"Najzávažnejšie zranenia utrpel policajt, spolujazdec, ktorého previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Zranenia ostatných účastníkov nehody by mali s dobou liečenia do 42 dní, predbežne ľahké," dodáva k prípadu polícia.

Polícia alkohol u vodičov nezistila. Úsek je obojsmerne uzavretý.