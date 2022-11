Cez víkend nafúkali najmä mladí šoféri, jeden aj havaroval

Iba 18 ročný vodič skončil po nehode v nemocnici.

SENICA. Nehoda sa stala v sobotu (5. november), krátko pred polnocou v obci Štefanov.

Mladý vodič sa pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty pravdepoobne riadne nevenoval šoférovaniu a s autom Škoda Fabia zišiel vpravo mimo cestu.

"So zemou zrovnal živý plot a zastavil ho až múr rodinného domu a skrinka plynomeru. Po nehode museli mladíka so zraneniami previesť do skalickej nemocnice," informovala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

Policajti 18 ročného vodiča podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal viac ako 1,5 promile. Za jazdu pod vplyvom alkoholu ho poverený policajt obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Nafúkali aj ďalší traja mladí šoféri, ktorých už riešia v tzv. superrýchlom konaní, taktiež za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Ide o 20 ročnú slečnu v obci Banka (okres Piešťany), ktorá nafúkala 2,13 promile, 26 ročný muž v Trnave zasa 1,56 promile a ďalší, 32 ročný muž v Holíči nafúkal až 2,21 promile.



Všetkým štyrom vodičom môže za jazdu v opitosti hroziť trest odňatia slobody až na 1 rok.



V kontrolách vodičov, či nešoférujú pod vplyvom alkoholu, budeme pokračovať aj naďalej. Voči tým, ktorí sa tohto skutku dopustia, budeme nekompromisne konať.



