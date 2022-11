Poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve odobrili novú školu na Rádku

Malackí poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve pred komunálnymi voľbami odobrili novú školu.

MALACKY. Malackí poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve pred komunálnymi voľbami odobrili novú školu. Ako informuje samospráva na svojej webovej stránke, schválili tiež nový zoznam pamätihodností mesta a prijali zákaz hazardu počas jednotlivých sviatkov. „Medzi schválenými materiálmi sú aj zmeny a doplnky územného plánu, čo znamená zelenú pre pokračovanie v príprave projektu novej základnej školy (ZŠ) na Rádku," konštatuje mesto.

Nová škola v Malackách by mala vyrásť v časti Rádek na Rakárenskej ulici. „Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod ZŠ Dr. J. Dérera a na Štúrovej," priblížilo mesto. Keďže aktuálne sa otvorila možnosť jej financovania z Plánu obnovy, navrhuje sa ako plnohodnotná deväťtriedna škola pre oba stupne s telocvičňou a jedálňou. „Bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na životné prostredie, zasadená bude do prírodného prostredia tak, aby rešpektovala okolitú zástavbu - napríklad telocvičňa bude polozapustená do zeme a zachová sa maximum vzrastlých stromov na pozemku," dodáva samospráva. V rámci areálu bude osadený exteriérový ekopavilón, jazierko a atletický ovál.

Na území mesta sa nachádzajú viaceré nehnuteľnosti a hroby, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, avšak pre mesto a obyvateľov majú historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu.

„Na návrh komisie pre pamätihodnosti mesta schválili poslanci mestského zastupiteľstva zoznam evidovaných pamätihodností mesta Malacky. Obsahuje šesť budov a stavieb vo vlastníctve mesta, osem hrobov v starom cintoríne vo vlastníctve mesta a tri hroby v starom cintoríne vo vlastníctve súkromných osôb," priblížila samospráva. Poslanci schválili tiež 12 dní v roku 2023, kedy sa v meste zakazuje prevádzkovať hazardné hry okrem celoštátneho zákazu počas 24. a 25. decembra.