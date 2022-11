V podporovala školu, kde sa deti obchytkávali a zápasili, napriek tomu prevádzkuje neevidovanú škôlku

Nové závažné informácie o podnikateľke, ktorá sa roky tvári, že má škôlku.

TRNAVA. Objavil sa prípad podnikateľky, ktorá roky verejne prezentuje, že má škôlku a jasle, robieva nábory detí, redakcii to však poprela, podľa jej slov, neprevádzkuje žiadnu škôlku ani jasle.

V roku 2021 sa Anna Kruteková dokonca tvárila, že podporuje domáce vzdelávanie, no ako rýchlo začala, tak aj skončila. Kruteková založila Domoškolu v Trnave, na Spartakovskej ulici, kde to nevyzeralo príliš príjemne a priaznivo pre deti, ktoré sa tam mali vzdelávať. Niektorí z rodičov boli zdesení, opísali nám svoje skúsenosti a praktiky Krutekovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Škola, kde sa deti obchytkávali a zápasili

Je dôležité poukázať na to, že Kruteková sa v roku 2018 podujala podporiť Aleša Šteska, riaditeľa súkromnej základnej školy v Banskej Bystrici, ktorá sa do povedomia Slovenska dostala najmä tým, že ju vyradili zo systému škôl. Šteskova škola sa volala najprv Fantázia, potom Dve ruky. Deti sa tam obchytkávali a zápasili, podľa školy ich to formovalo.

Z alternatívnej školy sa podľa výpovedí rodičov aj detí stala uzavretá komunita ľudí, ktorí spolu žijú, trénujú bojové umenia, majú sexuálny styk a popri tom vyučujú deti. Výrazný vplyv v škole získal aj Andrej Karimov, ruský majster bojového umenia Systema a kozáckeho boja, ktorý vo výchove presadzoval násilné praktiky. Jeho metódy Štesko prevzal do vyučovania.

Na túto školu niekoľko rokov upozorňovalo štátne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Významnú rolu v pokuse ochrániť žiakov tejto školy zohrala psychologička centra Zuzana Benková, ktorá od roku 2015 na stretnutiach s deťmi a rodičmi získavala dôkazy a výpovede. Centrum následne podalo trestné oznámenie.

Jedna klientka centra v Banskej Bystrici podľa Benkovej hovorila, že jej dieťa mohlo ísť na toaletu, až keď na nahom tele pomasírovalo učiteľa. Rovnako, keď sa chcelo zahrať na počítači. Diali sa tam neuveriteľné veci.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Podnikateľka sa roky tvári, že má škôlku. Úradne však neexistuje Čítajte

V roku 2016 došlo k vážnemu incidentu. Štesko vytiahol z triedy 14-ročného žiaka a podľa obžaloby ho zvalil na zem, kľakol si na neho, bil ho, škrtil a hlavou mu búchal o zem. Na súde svoje správanie opísal ako stratu súdnosti a sebaovládania. No napriek tomu, že Štesko zložil funkciu riaditeľa, stále v škole neformálne pôsobil a ostal jej zriaďovateľom.

V článku sa dozviete: Čo mala spoločné Anna Kruteková so školou, kde vyučovanie detí hraničilo s týraním?

Ako prebiehalo vyučovanie v Domoškole, ktorú Kruteková zriadila?

Prečo boli rodičia nespokojní?

Ako to napokon dopadlo?

Prípad síce pôsobí ako zlyhanie jedného učiteľa, no niektoré štátne orgány už vedeli, že problém v škole existuje a je oveľa rozsiahlejší. Verejnosť i rodičia sa pýtali, prečo je štát nečinný.

Ministerstvo školstva začalo konať až, keď ho na školu upozornila Generálna prokuratúra. Poslalo tam inšpekciu. Zistila závažné nedostatky vo vzdelávaní, v dokumentácii toho, čo škola vlastne vyučuje, hodnotenia žiakov či bezpečnosti a ochrany ich zdravia. Škola však stále fungovala a na internete ponúka rodičom zápis detí do školy.