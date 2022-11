Migrantov zo Sýrie a Afganistanu nemožno zaisťovať proti ich vôli, nedovoľuje to legislatíva

K problematike nelegálnej migrácie sa vyjadril aj minister vnútra Mikulec, navštívil Brodské.

BRODSKÉ. Dňa 28. októbra došlo k dôležitej tlačovej konferencii v Brodskom. Týkala sa nelegálnych migrantov, najmä tých zo Sýrie a Afganistanu. Roman Mikulec, minister vnútra objasnil problematiku nelegálnej migrácie a zadržiavania migrantov políciou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čítajte

Čítajte Z fary zmizli predmety za desaťtisíc eur. Ľudia v obci sa boja hovoriť Čítajte

Nemožno ich zaistiť

Podľa samotného ministra Mikulca nemožno migrantov zo Sýrie a Afganistanu zaisťovať proti ich vôli kvôli ľudským právam a európskej legislatíve.

"Tých je prevažná väčšina a sú nevyhostiteľní, lebo v krajinách ich pôvodu je vojna. Zaisťujeme ich len na krátky čas kvôli evidencii v systémoch cudzineckej polície a kvôli odobratiu biometrie. Ak už raz boli evidovaní a majú potvrdenie, môžu sa voľne pohybovať," vysvetlil Mikulec.

Písali sme tiež

Písali sme tiež Niektorým kandidátom na Záhorí nezabránili vo výhre ani škandály či vyhrážky rodine Čítajte

Nemajú záujem o ponúkané krátkodobé prichýlenie, sú informovaní aj v arabčine a v angličtine, napriek tomu sa chcú čo najskôr dostať preč, väčšinou do Nemecka za príbuznými a známymi. Polícia predpokladá, že od nich majú aj finančne prostriedky na cestu. O azyl na Slovensku nežiadajú.

Slovenský rezort vnútra už niekoľkokrát poslal českej strane notifikáciu, aby dodržiavala pravidlá. Kontroly na vnútorných hraniciach v zmysle schengenskej dohody majú byť až posledným riešením.

Rezort hľadá riešenie

Ministerstvo vnútra pracuje na systémových riešeniach nelegálnej migrácie. Prostredníctvom policajného zboru už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase, hliadková činnosť na území Slovenskej republiky sa zintenzívnila,

Policajný zbor rovnako každodenne spolupracuje s maďarskou políciou a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.

Písali sme

Písali sme Staronový primátor Senice: Čo ponúkali protikandidáti, je nereálne, pridali sa k tomu aj osobné útoky Čítajte

Minulý týždeň vyslali 40 policajtov na plnenie úloh na vonkajšej hranici Maďarska so Srbskom, plánujú vyslať aj ďalších do 30 policajtov do oblasti západného Balkánu v rámci agentúry Frontex, od zavedenia kontrol Maďarskou republikou nemáme evidovaný žiaden trestný čin ani priestupok a dokonca ani podozrenie na spáchanie trestného činu či priestupku nelegálnymi migrantmi,

Na hraniciach s Českom ako aj v prihraničných oblastiach už od zavedenia kontrol Českou republikou zvýšili výkon služby príslušníkmi policajného zboru, v oblastiach sa pohybujú aj operatívni a teda neuniformovaní policajti, ktorí situáciu nepretržite monitorujú a vyhodnocujú.

Čo by pomohlo?

Riešením by podľa ministerstva bolo, keby kolegovia z Česka ukončili kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré si vyžadujú európsku notifikáciu a presunuli svoje sily na maďarské územie.

"Spolu s príslušníkmi nášho Policajného zboru, ktorí na maďarskom území už aktívne pomáhajú, by tak pomohli takpovediac zabetónovať maďarsko-srbskú hranicu, keďže nelegálni migranti k nám smerujú z Maďarska a následne do Česka," vysvetlil Mikulec.

Bezpečnosť slovenských občanov je prvoradým cieľom ministerstva vnútra. Občasná vyššia prítomnosť migrantov nepredstavuje väčšie riziko ako zvýšený výskyt turistov v Prahe.