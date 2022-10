Unín ťahá šnúru domácich výhier, Šajdíkove Humence zostávajú nohami na zemi, za Hradište obúval kopačky aj tréner

Jesennú časť sme bilancovali so štvoricou mužstiev na čele tabuľky 8. ligy.

SENICA. Mužstvá 8. ligy ObFZ Senica majú za sebou jesennú časť. Na špici tabuľky sú Šajdíkove Humence a Unín s rovnakým počtom bodov. Unín na druhú priečku odsunula iba prehra vo vzájomnom zápase.

Článok pokračuje pod video reklamou

O tomto umiestnení by sa však dalo polemizovať, kým Futbalnet prihliadal práve na vzájomný zápas, podľa čl. 19 Súťažného poriadku víťaza v rozbehnutej sezóne určuje v prípade zhodného počtu bodov lepšie skóre.

Tretie miesto obsadil so štvorbodovou stratou Kunov a hneď za nimi je Hradište pod Vrátnom. S mužstvami z čela tabuľky sme spoločne bilancovali prvú polovicu sezóny.

Na čo sme sa prvých štyroch tímov pýtali? Ako sú spokojní s jesennou časťou?

Či ich potrápili zranenia?

Aké majú ambície do odvetnej časti súťaže?

Či sa počas zimy plánujú posilniť?

Či pokračujú v tréningovom procese, keďže ich čaká dlhá zimná prestávka?

Šajdíkove Humence

Šajdíkove Humence si počas jesene pripísali do tabuľky deväť víťazstiev a dve prehry. Mužstvo vedie tréner Pavol Ivánek, ktorý je s prvou polsezónou spokojný.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kapitán Stráží nerád pozerá na tabuľku. Po derby so Šaštínom obsadili prvé miesto Čítajte

„Vzhľadom na náš začiatok jesennej časti som spokojný. Ak zoberiem do úvahy zdravotný stav mužstva, vážnejšie zranenia nás obchádzali a aj to sa premietlo do výkonov a výsledkov tímu.