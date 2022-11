Magda Vášáryová o politickej kariére: Ľudia na mňa pľuli a kopali mi do auta

Magda Vášáryová má vlastný múdry recept na univerzálne šťastie.

ZÁHORIE. Magda Vášáryová je úžasná herečka, no napriek tomu, sa venuje politike. Aktuálne i vedeckej práci v Poľsku. Spýtali sme sa jej na herecké začiatky a začiatky v politike. No aj na to, aké to bolo pre ňu ťažké počas totalitného režimu, s hejtermi sa stretáva už 50 rokov. Prezradila, aký bol život po boku Milana Lasicu, ako reagovali na cenzúru v minulosti ale aj to, aký je jej recept na šťastný život.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Z fary zmizli predmety za desaťtisíc eur. Ľudia v obci sa boja hovoriť Čítajte

Narodili ste sa do povojnového obdobia. Aké máte spomienky na detstvo?

Spomienky sú krásne, ako skoro všetky detské zážitky, ale pre mojich rodičov to muselo byť ťažké. Pamätám sa akurát, že môj otec musel pre dobré mlieko pre mňa cestovať niekoľko hodín autobusom.

V článku sa dozviete: O filmových začiatkoch Magdy Vášáryovej.

Ako hodnotí roky života po boku Milana Lasicu?

Ako medzi nimi vznikol vzťah?

Prezradila jej univerzálny recept na šťastný život?

Prečo sa rozhodla pre svet diplomacie a politiky?

Súhrn Vášaryovej politickej kariéry.

Opísala, ako zvládla miesto veľvyslankyne Slovenskej republiky v Poľskej republike.

O tom, ako zvládli s manželom Milanom Lasicom režimovú cenzúru.

Čomu sa venuje v Poľsku?

Prečo založila Inštitút pre kultúrnu politiku?

Ocitla sa ako politička a diplomatka naozaj v ohrození?

Ako to, že hovorí šiestimi jazykmi?

Vysvetlila jej plány a predsavzatia.

Čo si myslí o vojne na Ukrajine?

Ako prežila pandémiu?

Stretáva sa s hejtermi?

Vo filme sta sa objavili už ako 15-ročná. Aké boli vaše filmové začiatky. Ako ste to vnímali vtedy a ako to vnímate teraz, s odstupom času?

Veľmi som sa čudovala, že ma môj prísny otec pustil na filmovačku bez dozoru, ale režisér bol náš rodinný známy, takže asi preto. Hranie, kameru a ľudí okolo som nevnímala nijako zvláštne, väčšinu som poznala, lebo chodili k nám. Moji rodičia viedli veľmi otvorenú domácnosť. Ale nikdy som nezbierala fotografie hercov a herečiek a vlastne ma to ani veľmi nezaujímalo. Ležala som v knihách a v lúštení príkladov.

Na ktorý film spomínate najradšej?

Na filmy ako také nespomínam, ale na ľudí, ktorých som tam stretla často. Ľudia okolo filmu v časoch normalizácie ma zaujímali najviac. Boli vzdelaní, kŕmili ma dôležitými knihami, rozprávali sa so mnou o politike a to ma bavilo najviac.

Ako hodnotíte roky života po boku Milana Lasicu?