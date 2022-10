Z fary zmizli predmety za desaťtisíc eur. Ľudia v obci sa boja hovoriť

Obcou na Záhorí otriasla krádež predmetov z fary vo veľkej hodnote.

PRIETRŽ. Z fary v Prietrži v okrese Senica zmizli historicky cenné predmety. Incident nahlásili 20. októbra podvečer. Polícia zatiaľ prípad neobjasnila a aktuálne prebieha vyšetrovanie. Pátrajú po páchateľovi ale aj po predmetoch, ktorých hodnota je 10 000 eur. Pýtali sme sa na názor samotných obyvateľov Prietrže, ale aj starostky, farára a pamiatkového úradu.

Ľudia sa boja hovoriť

Viera Vaculová z Prietrže skonštatovala, že je ťažké hodnotiť, či sa to bude opakovať alebo nie. "Zatiaľ sa tu nikdy nič podobné nestalo. Obavy nemám, nezbadala som, že by sa tu niekto obšmietal," povedala.

Igor Grék vysvetlil, že v Prietrži už nežije, ale o krádeži počul. "Využili príležitosť. Podľa mňa to musel byť niekto, kto to poznal, vedel, že je to dlho neobývané a zrejme aj vedel, čo tam je. Počul som, že potom vošli do fary a zámok sa im nejak nezdal," dodal.