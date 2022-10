Po šiestom kole vymenili trénera. Do Rohožníka prišiel Branislav Juhas

Minulú sezónu ešte viedol Malacky.

ROHOŽNÍK. Rohožník minulú sezónu hrával druhú ligu, v tomto súťažnom ročníku sa v klube rozhodli pre zmenu a mužstvo prihlásili do štvrtej ligy, respektíve do Majstrovstiev regiónu Bratislavského futbalového zväzu.

Tím odštartoval sezónu pod vedením trénera Františka Čavoja, no po šiestom kole a neuspokojivých výsledkoch ho vystriedal 35-ročný Branislav Juhas, ktorý ešte minulú sezónu koučoval Malacky.

Rohožník pre nového trénera nepredstavoval veľkú neznámu, v minulosti si sám jeho dres obliekal ako hráč.

V článku sa dočítate: Prečo Branislav Juhas odišiel z Malaciek?

Ako hodnotí výsledky predošlej sezóny?

Čo ho doviedlo do Rohožníka a prečo sa rozhodol ponuku prijať?

Aké to bolo prísť k mužstvu do rozbehnutej sezóny?

Na čom musia v mužstve popracovať?

Aké sú ciele Rohožníka v aktuálnej sezóne?

S akými hráčmi pracujú v kádri?

Ako vníma Branislav Juhas štvrtú ligu po reorganizácii?

Minulú sezónu ste trénovali Malacky, prečo prišlo k ukončeniu spolupráce?

Dva zápasy pred koncom sezóny som požiadal vedenie klubu o uvoľnenie, pretože manželka bola v rizikovom tehotenstve a každým dňom sme čakali potomka. Nestíhal som si plniť svoje záväzky a nebol som tak sústredený, ako by som chcel.

Aká bola z vášho pohľadu predošlá sezóna? Malacky skončili na siedmom mieste, jarná časť asi nebola úplne podľa vašich predstáv...

Chceli sme skončiť vyššie, cieľom bola prvá trojka, čo súvislo aj s avizovanou reorganizáciou súťaže. Klub sa chcel dostať po reorganizácii do novovzniknutej tretej ligy, nakoniec sa vedenie klubu rozhodlo inak, aj keď im táto možnosť bola ponúknutá. V mužstve bolo veľa domácich hráčov, takže v tomto smere vládla spokojnosť, výsledkovo to mohlo byť určite lepšie, no pracovali sme s mladým tímom.

Branislav Juhas

Ako dlho ste pôsobili v Malackách?

Pri A-mužstve som bol dva roky, predtým som sa postupne venoval v malackej mládeži viacerým kategóriám ako U19, U17, U15, U8 aj B-muži. Celkovo som tam strávil desať rokov.

Pred pár týždňami ste v Rohožníku vystriedali na trénerskom poste Františka Čavoja. Ako vznikla táto spolupráca, kto vás oslovil?

Veľa chalanov, ktorí v Rohožníku hrávajú, hralo minulý rok so mnou v Malackách, niektorí tu pôsobili, ešte keď som bol v klube ako hráč. Boli sme v kontakte s vedením klubu už od leta, ale nechcel som ísť trénovať, chcel som si užiť materskú dovolenku a aspoň pol roka si od futbalu oddýchnuť. Nakoniec ma však, obrazne povedané, zlomili, kedy po prehre Rohožníka v Malackách prišlo k dohode a spolupráci.

Boli ste sa na tomto zápase pozrieť?

Áno, chcel som vedieť, čo ma čaká a či to má nejaký význam. Či je v mužstve nejaký potenciál urobiť výsledky, alebo nie.

Váhali ste pri ponuke? Predsa len je iné, keď prídete do tímu pred sezónou, skladáte si káder a trénujete s mužstvom veci, ktoré chcete mať natrénované, ako keď prídete do rozbehnutej sezóny.