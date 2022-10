Na hranici so SR odhalili počas soboty 181 nelegálnych migrantov

Pôvodne boli kontroly ohlásené na desať dní, no neskôr ich Praha predĺžila o ďalších 20 dní.

BRATISLAVA. Polícia Českej republiky od sobotného rána (15. 10.) do nedele 7.00 h počas kontrol na česko-slovenskej hranici odhalila 181 nelegálnych migrantov, z ktorých bolo 25 vrátených na Slovensko. Polícia ČR o tom informovala v nedeľu ráno na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.

Celkovo v čase od soboty 7.00 h do nedele 7.00 h skontrolovali 17.850 osôb. Zadržaný nebol v uvedenom období nijaký prevádzač. Podmienky vstupu do krajiny nesplnilo 38 ľudí.

Česká polícia začala od polnoci z 28. na 29. septembra vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnych hraníc so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici. K tomuto kroku polícia pristúpila pre zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska.

Pôvodne boli kontroly ohlásené na desať dní, no neskôr ich Praha predĺžila o ďalších 20 dní. Potrvajú tak najmenej do 28. októbra. Kontroly na slovenskej hranici s rovnakým termínom, predĺžením i odôvodnením zaviedlo aj Rakúsko.