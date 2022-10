Vláda je schopná rozhodovať o maternici, ale nevie zabezpečiť ochranu, hovorí členka LGBTI komunity

Členovia komunity pripravujú na štvrtkový podvečer protest.

ZÁHORIE. Nikoleta Preložníková je hrdou členkou LGBTI komunity. Vyrastala v adoptívnej rodine, ktorá ju vymanila z detského domova. Za svoju orientáciu sa nehanbí a ani sa ňou netají, rovnako, ako je hrdá aj na svoju farbu pleti.

V detstve zažila mnoho tráum a priznáva, že aktuálna tragédia ňou veľmi otriasla. Poukazuje na to, že práve ľuďom, ktorí boli napríklad vytrhnutí z nepriaznivých sociálnych pomerov alebo obeťou sexuálneho násilia a sú členmi LGBTI komunity, môže táto tragédia výrazne meniť ich aktuálny život či dokonca psychický stav.

Po vraždení v Bratislave má strach. Desí ju, že sa to stalo práve na Slovensku. Vinu dáva aj štátu a politikom.

Ako to prebiehalo, keď ste zistili, že ste inak orientovaná?

Pre mňa moja orientácia bola normálna a mala som okolo seba okolie, ktoré to vzalo v pohode. Ale nikdy som nemala potrebu hájiť sa pred okolím, prečo som lesba.

Stretávate sa s hejtermi a negatívnymi reakciami?

Samozrejme, že sa stretávam s negatívnymi reakciami. Je to na internete aj v osobnom živote. Na druhej strane mi to príde bezpredmetné, beriem to ako ži a nechaj žiť. To, že niekomu vadí moja sexuálna orientácia, je jeho problém, nie môj.

Aká je vaša reakcia na aktuálnu tragédiu z Bratislavy?

Vydesilo ma to, desí ma to a určite ma to ešte desiť bude. Vzhľadom na to, ako je spoločnosť polarizovaná a nenávisť v nej graduje, bolo otázkou času, kedy sa niečo stane. Počnúc poslednými parlamentnými voľbami, kedy si politici stavali kampane na planých sľuboch, na právach menšín a na spoločenských otázkach týkajúcich sa aj LGBTI komunity, ktoré dokázali spoločnosť rozoštvať.

Sama som zažila niekoľko tráum v živote. Je smutné, že človek sa snaží žiť, akoby sa nič nestalo, nájsť zmysel a potom príde nenávisť a homofóbia, ktoré dokážu akúkoľvek obeť vniesť do regresu.