Generál Macko: Nie je úplne vylúčené, že by Rusi siahli po taktických jadrových zbraniach

Útoky na civilné ciele sú formou psychologickej vojny.

ZÁHORIE. Generál Pavel Macko pochádza zo Záhoria, z Radimova. Počas 35 rokov praxe nazbieral bohaté skúsenosti, riadil dokonca vojenské operácie v Afganistane. Byť v armáde spočiatku nebolo jeho snom, bavila ho technika a astrofyzika. Napokon sa však rozhodol pre armádu, študoval dva obory na vysokej škole súčasne a neskôr sa nebránil štúdiu v USA.

Dnes je aktívnym dôchodcom, ktorý sa stále venuje tomu, čomu rozumie najviac - bezpečnosti, stratégiám, technológii a poradenstvu.

Aká je aktuálna situácia na Ukrajine z vášho pohľadu?

Momentálne Ukrajinci prevzali iniciatívu a začali protiofenzívu. Tú si netreba predstavovať tak, že útočia na každom kilometri na dlhom úseku fronty, vybrali si dva smery, útočia na východe Ukrajiny. Znovu dobili a oslobodili Charkovskú oblasť. Momentálne pokračujú do Luhanskej oblasti. To isté robia aj na juhu, v Chersonskej oblasti za riekou Dnipro.

Z celkového pohľadu je to tak, že Ukrajinci tým, kde začnú útočiť, určujú, kde sa vedú hlavné boje. Rusi na to musia reagovať. Rusi sa snažia na iných úsekoch frontu vykonávať útoky, Ukrajinci majú dobrú obranu, vždy tie útoky odrazia. Ako keby sa definitívne tá karta obrátila v tomto konflikte. Ukrajinci naznačili, že sa vedia brániť a vyhrávať a mohli by byť schopní naozaj oslobodiť svoje územie, ktoré Rusi okupujú od 24. februára.

Možno, že by boli aj schopní pokračovať ďalej. Ukrajinci majú množstvo ľudí, lebo zmobilizovali, ale potrebujú materiálnu pomoc. Ich priemysel nedokáže všetko vyrábať, je poškodený vojnou. Nemali ani také veľké zásoby ako Rusko, tým pádom potrebujú našu materiálnu a vojenskú pomoc. Rovnako aj na chod krajiny potrebujú finančnú a hospodársku pomoc.

Na druhej strane, Rusi majú relatívne veľa techniky, častokrát v zlom stave, keďže ju majú skladovanú a neošetrovali ju. Ale nemajú ju na bojisku a hlavne, nemajú dosť personálu. Preto Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, aby tam dostal vojakov.

V článku sa dozviete: Ako opísal generál Macko situáciu na Ukrajine?

Čo si myslí o útoku na Krymský most?

Rusko stále útočí na energetickú infraštruktúru, k čomu horšiemu by ešte mohlo dôjsť?

Aká je podľa Macka funkčnosť ruských jadrových zbraní?

Treba sa obávať, že Putin použije jadrové zbrane?

Čo môže nastať, ak by Putin jadrové zbrane naozaj použil?

Ako je na tom aktuálne vstup Ukrajiny do NATO?

Aká je perspektíva, že NATO zvládne niekoľko rokov dodávať zbrane Ukrajine?

Sú nejaké šance na uzatvorenie mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou?

Časť tých vojakov bez výcviku, úplne cynicky, poslali na smrť. Buď sa prestrieľate, prežijete, alebo slabí zahynú, prídu iný a keď prežijú, naučia sa bojovať. Zatiaľ ani tá mobilizácia nezabezpečila, že by sa ukrajinská ofenzíva zastavila. Hrozí, že Rusi prehrajú. Začali teda veľmi intenzívne bombardovanie Ukrajiny.

Bombardujú predovšetkým energetické centrá. Je to nezákonné, nelegitímne podľa Charty OSN aj podľa Ženevských konvencií. Snažia sa tým v maximálnej možnej miere znekvalitniť život Ukrajincov. Je to nielen že pomsta, že sa nevzdali Rusku ale aj forma psychologickej vojny, aby ľudia trpeli čo najviac.

Čo hovoríte na útok na Krymský most?