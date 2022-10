Malacky odmietli tretiu ligu. Nechceli sme šiť veci horúcou ihlou, hovorí tréner Marian Tóth

Pred sezónou sa v klube odohrala zmena na trénerskej lavičke.

MALACKY. Sedem sezón strávil v Rohožníku, teraz sedí na lavičke štvrtoligových Malaciek. 44-ročný tréner Marian Tóth má rád férovú hru a keď sa niečo povie, tak to aj platí. Aj to sú dôvody, ktoré ho priviedli do Malaciek.

V klube pracuje s mladým mužstvom, ktoré naberá skúsenosti. Malacky sa netaja ambíciou vybojovať si v blízkej budúcnosti postup do tretej ligy a na to Marian Tóth pripravuje káder.

V sezóne 2020/2021 ste doviedli Rohožník do druhej ligy, ktorú ste však s mužstvom neodštartovali v úlohe hlavného trénera. Vystriedal vás Szilárd Németh, prečo?

Zmena prišla kvôli tomu, že som na druhú ligu nemal dostatočnú trénerskú licenciu. Hlavným trénerom bol Szilárd Németh, ja som bol jeho asistentom, ale ani túto pozíciu som nemohol oficiálne zastávať.

Bol som vedený ako kondičný tréner, aj keď moja úloha pri tíme bola iná. Aktuálne si však licenciu dorábam.

Malacky v aktuálnej sezóne trénuje Marian Tóth. (zdroj: Jaroslava Brandejsova)

Ako ste vnímali 2. ligu? Nebolo to na Rohožník napokon veľké sústo, keďže sa klub po tejto sezóne prihlásil až do štvrtej ligy?

Začiatky pre nás boli ťažké. Dva týždne sme mali na to, aby sa vôbec rozhodlo, či ideme do druhej ligy. Dával sa dokopy káder, pretože išlo o veľký skok. Mnohí hráči už mali svoje kluby, takže sme sa snažili zostaviť konkurencieschopný tím aj po štarte sezóny.

Najväčší problém v súvislosti s druhou ligou predstavovali financie. Vedenie Rohožníka sa v tomto smere prezentovalo, že klub je stabilizovaný a financie sú zabezpečené na tri roky. To bola informácia, s ktorou sme pracovali od začiatku sezóny.

Výsledky z úvodných kôl však neboli príliš priaznivé...

Áno, prišli prvé kolá, zlom nastal, keď sme s Košicami prehrali 1:7. Vtedy sme si uvedomili, že mužstvo je potrebné ešte doplniť. Prišli traja noví hráči, brankár Jakub Trefil, stopér Alex Holub a stredopoliar Alexander Horvát.

Nasledujúci zápas so Šamorínom sme vyhrali a bolo vidieť, že do mužstva priniesli kvalitu, skúsenosti a začalo to fungovať. U súperov si Rohožník získaval rešpekt, pretože naša hra bola založená na rýchlych protiútokoch a silnej defenzíve. V bráne sme mali už spomínaného Jakuba Trefila, ktorý dnes chytá v Olomouci. Vedia, prečo ho v 21 rokoch postavili do brány. Hovorí to o jeho kvalitách.

Hráčom v kabíne asi táto konkurencia pomohla...

Musím povedať, že Silárd Németh priniesol kvalitu do tréningového procesu a aj ja som sa od neho veľa naučil. Naša spolupráca bola skvelá. Áno, aj hráči dostali skúsenosti, napríklad spomeniem brankára Adama Havlíka, ktorý sa pri Trefilovi a trénerovi brankárov Karolovi Dvoranovi veľmi zlepšoval. Postupne sa to vyvíjalo, prvá polsezóna bola super.

(zdroj: Jaroslava Brandejsová)

Čo sa potom pokazilo?

Nastala zmena. Jej prvé náznaky bolo vidieť v zimnej prestávke, pretože mužstvo sa nedoplnilo tak, ako by sa malo doplniť, a v druhom polroku nebola ani atmosféra v klube taká ako v jesennej časti.

Vyvrcholilo to tým, že dve kolá do konca sezóny som s mužstvom doťahoval sezónu ja, ale nešlo tu len o toto. Cítil som, že niečo sa v klube deje, aj keď to nikto nepovedal.