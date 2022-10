Malá Silvia takmer neprežila pôrod, lekári jej nedávali šancu. Napokon všetkých prekvapila

Po narodení mala masívne krvácanie do mozgu a trpí detskou mozgovou obrnou.

HOLÍČ. Mahuliena Vašková porozprávala dojemný príbeh malej bojovníčky Silvie, ktorej lekári nedávali príliš veľkú šancu, no ona to s pomocou milujúcich rodičov a dobrých ľudí zatiaľ zvláda výborne. Silvia má dva a pol roka a Vaškovú sprevádzali ťažkosti už počas tehotenstva. Dostala cukrovku a musela si pichať inzulín. Pri pôrode nastali komplikácie a začal sa Silviin boj.

Masívne krvácanie do mozgu

Pri narodení sa Silvia zasekla v pôrodných cestách. Tam sa jej neokysličil mozog. Príliš jej vzrástla hladina cukru v krvi, aby neupadla do kómy, lekári museli naozaj bojovať.

"Previezli ju do Bratislavy na JIS, tam jej liečili cukor. Popri vyšetreniach jej zistili na hlavičke počas sona nález. Urobili jej magnetickú rezonanciu a všimli si masívne krvácanie do mozgu a hydrocefalus. Už vtedy nám oznámili, že má mozgovú obrnu a hneď s ňou treba začať cvičiť," vysvetlila Vašková.

Problém zrejme nastal už počas tehotenstva, kedy Vašková prijímala inzulín a Silvia ako plod, ho prijímala tiež. "Predpokladalo sa, že dieťa bude spomalené vo vývoji. Už vtedy ma pripravovali na to, že dieťa bude musieť cvičiť Vojtovu metódu, aby sa vôbec rozbehla," dodala s tým, že s cvičením rátali, no nie so situáciou, ktorá nastala.

V článku sa dozviete: Aké boli predpovede a názory lekárov?

Čím malá Silvia všetkých prekvapila?

Prečo rodina odmietala finančnú zbierku a kto im napokon finančne pomohol?

Ako sa rodine darí zvládať náročnú životnú situáciu?

Nedávali jej šancu

Lekári až do veku jedného roka o Silvii tvrdili, že to s ňou nevyzerá dobre. Už v deviatich mesiacoch ju úrady ohodnotili jej stupeň zdravotného postihnutia ako 75-percentný.

"Povedali, že sa neposúva ďalej, nesedí, nelozí, nevníma. Bola na tom tak, že keby pri nej buchla bomba, ani by nemrkla očami.