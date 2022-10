Ukrajinci sa boja jadrovej vojny. Dúfajú, že Putina odstránia skôr, než k nej stihne dôjsť

Hana a Igor zhodnotili aktuálne referendum na Ukrajine, zaspomínali si aj na rok 2014.

ZÁHORIE. Putin podpísal zákony o anexii štyroch ukrajinských regiónov. Obyvatelia sa tak stali 30. septembra občanmi Ruska. Západné krajiny už vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú.

O manipulácii porozprávali aj Igor a Hana. Igor sa narodil na Urale, žil v krymskej oblasti, po anexii bol nútený odísť a aktuálne žije na Slovensku. Hana do roku 2014 žila v tesnej blízkosti demilitarizovanej zóny, v Piskoch, predmestí tesne pred Doneckom, ktorý po anexii zrovnali so zemou. Ušla do inej časti Ukrajiny, odkiaľ ju opäť vyhnala ’Putinova’ politika.

Po anexii sa už nezamestnal, podozrievali ho

Igor je bývalý zamestnanec armády a prírodný liečiteľ. Na Slovensku žije už štyri roky. Vycestoval sem preto, lebo na Kryme sa nevedel zamestnať. Dôvod je zaujímavý. "Keď sme odchádzali, vojna už bola aj na Donbase. Slúžil som skoro osem rokov v armáde, na Kryme. Robil som stráž na hranici," vysvetlil Igor.

Z armády síce odišiel, no keď sa chcel po roku 2014 zamestnať, nikde ho neprijali. Podozrievali ho totiž z toho, že ako bývalý zamestnanec armády, by mohol byť ruským špiónom. "Po anexii Krymu tam panovali protiruské nálady. Kamarátov, ktorí slúžili roky rokúce v armáde, dokonca nezobrali na Donbas, pre toto podozrenie" povedal. Rozhodol sa teda spolu s rodinou odísť na Slovensko.

Vysvetlil, že situácia po anexii v roku 2014 sa rapídne zhoršovala. Peniaze sa síce lepšie zarábali v Rusku, no život bol lepší na Ukrajine. Zaspomínal na "banditov" - mafiu. Volodymyr Zelenský sa podľa neho staral o poriadok v krajine.

"Situácia išla dole vodou. Žil som na Kryme 20 rokov, boli tam aj mafiáni, ale žili sme spokojne. Mafia mala problémy medzi sebou, ale obyčajných ľudí nechali na pokoji. Keď zomrel jeden známy mafián, prišlo mu na pohreb mnoho ľudí, pretože ľuďom pomáhal. 20 rokov sme nevedeli, čo je terorizmus. No keď prišli Rusi, vtedy sme zistili, čo to je," zhrnul Igor.

Rusko pozná podľa jeho slov dobre, narodil sa na Urale a žil na Kryme. "Niektorí Slováci hovoria, že v Rusku je dobre. Ó, nie, v Rusku nie je dobre. Propaganda hovorí, že je tam dobre. Ale nie je. Všetko je tam drahšie. Je to len ruská propaganda," dodal.