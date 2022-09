Mladý vodič vyletel z prudkej zákruty rovno do stromu

Vodič Fordu podľa polície neprispôsobil svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky.

Mladý vodič doplatil na to, že neprispôsobil jazdu stavu vozovky a počasiu. (Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)

MALACKY. Na ceste zo Záhorskej Vsi do Jakubova narazil 22-ročný vodič do stromu

Vodič vyšiel v prudkej zákrute z cesty, s ťažkými zraneniami ho previezli do nemocnice.

Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa

stala v stredu 28. septembra krátko pred 18:00. Vodič Fordu podľa polície neprispôsobil svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky a v prudkej pravotočivej zákrute vyšiel s vozidlom z cesty, kde narazil do stromu. S ťažkými zraneniami ho previezli do nemocnice.

Polícia upozorňuje vodičov, aby s príchodom jesenného počasia a zmenou poveternostných podmienok zvýšili pozornosť na cestách.