Dočasné obnovenie kontrol na štátnych hraniciach Česka so Slovenskom sa dotkne aj Záhoria

Česká republika z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie dočasne obnoví kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom.

Na snímke policajt na hraniciach medzi Českou republikou a Slovenskou republikou v českom meste Hodonín vo štvrtok 29. septembra 2022. Česko aj Rakúsko zaviedli dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskom od polnoci zo stredy na štvrtok. (Zdroj: TASR)

ZÁHORIE. Český premiér Petr Fiala vysvetlil, že dočasná obnova kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom je dôležitým krokom na zaistenie bezpečnosti občanov Českej republike. Fiala zároveň zdôraznil, že bezpečnostná situácia v krajine je stabilná. Kontroly sa dotknú aj Záhoria.

Rozpis miest, ktoré podliehajú hraničnej kontrole. Bledomodrá farba označuje cestné cezhraničné prepojenie, tmavomodrá farba označuje riečne cezhraničné prepojenie a hnedá farba označuje železničné prepojenie. (zdroj: Pinterest)

Nevedia dokedy

Opatrenie začne platiť od polnoci zo stredy na štvrtok a bude trvať po nevyhnutne dlhú dobu. Oznámil to v pondelok český premiér Petr Fiala.

“Niekoľkokrát som rokoval so slovenským ministrom vnútra a žiadal som slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv, to znamená readmisnú dohodu s Českou republikou,” priblížil český minister vnútra Vít Rakušan. “Celkom úprimne hovorím, že sme tu tými diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy, ako sme čakali,” dodal minister.

O obnove kontrol už podľa vyjadrení Víta Rakušana vie i slovenský minister vnútra Romana Mikulec. “Prechod hranice bude umožnený na určených miestach a samozrejme budú uskutočňované bežné kontroly pri prekračovaní štátnej hranice,” dodal Rakušan. Cieľom opatrenia je podľa neho udržať nelegálnu migráciu pod kontrolou.

Tisíce nelegálnych migrantov

“To, čo zažívame v tomto roku je bezprecedentná situácia, čo sa ilegálnej migrácie týka,” povedal Rakušan s tým, že od začiatku roka 2022 zaistila česká polícia na území ČR 11.000 nelegálnych migrantov. V spojitosti s tým zaznamenali úrady aj zvýšené aktivity organizovaného zločinu, teda prevádzačov.

Nariadenie je v prvej fáze schválené na desať dní. Tento čas chce Česko využiť na “intenzívne rokovanie so slovenskou stranou”, potom bude vláda zhodnocovať, ako s opatrením naloží do budúcnosti.