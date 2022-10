Zákazník známej zasklievacej firmy podal podnet na prokuratúru. Polícia totiž zastavila trestné stíhanie

Niektorým podvedeným zákazníkom sa stalo, že polícia neprijala ich trestné oznámenie.

SKALICA. Len nedávno, 25. augusta, trnavská vyšetrovateľka obvinila 38-ročného konateľa skalickej firmy zo zločinu podvodu za 19 skutkov. Aktuálne polícia v súvislosti s podozrením na trestný čin podvodu vedie v rámci Trnavského kraja celkovo 36 spisov, z toho 13 v okrese Senica, rovnako 13 v okrese Skalica.

Spisy sú vedené aj v okrese Dunajská Streda, Piešťany a Hlohovec. Bližšie informácie k jednotlivým prípadom, vrátane jednotlivých súm, nie je podľa hovorkyne trnavskej krajskej polície, Zlatice Antalovej, v súčasnosti možné, vzhľadom na prebiehajúce úkony, poskytnúť.

Ľudia však stále pribúdajú. V rôznych krajoch chodia podávať trestné oznámenie (TO). Niekde polícia TO príjme bez problémov, no v niektorých prípadoch sa stalo, že polícia ho neprijala. Horším variantom je však to, keď polícia koná, no po dlhých mesiacoch čakania sa oznamovateľ dočká negatívneho vyhodnotenia. Spýtali sme sa právnika, ako majú ľudia postupovať v oboch prípadoch.

Trestné oznámenie podal, no neuspel

Peter Vojtek je jeden z oklamaných zákazníkov. Dnes kritizovanej zasklievacej firme podľa vlastných slov naletel 11. septembra 2020. Podľa zmluvy malo byť dielo vyhotovené v novembri 2020. "Objednal som si zasklenie balkóna, zobrali odo mňa 600 eur, nie je to veľa, ale babka k babce a jemu sa ľahko kupujú kapce," povedal Vojtek.

Je rok 2022 a on nemá svoje peniaze, ani vyhotovené dielo. Suma, o ktorú prišiel síce nie je horibilná, ale usilovne našetrená. Paradoxom je, že neuspel. Podal teda podnet na Generálnu prokuratúru SR a aktuálne čaká na výsledok.