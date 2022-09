Ravas je v Poľsku spokojný. Z vlaku som vystúpil pred tým, ako sa vykoľajil, hovorí

Henrich Ravas v mladom veku odišiel do Anglicka, kde pôsobil v akadémiách Peterborough a Derby.

SENICA. Po nevydarenom hosťovaní v Hartelpool sa rozhodol vrátiť do klubu, kde robil prvé futbalové kroky. Vďaka dobrým výkonom v FK Senica sa predal do poľského Widzewu Lodz.

Ako vnímate pád FK Senica?

„Som sklamaný z toho, ako dopadol klub, v ktorom som vyrastal a hral za neho. Už to k tomu smerovalo dlhšiu dobu. Každý rok sa tá diera zväčšovala, ku koncu sa nepodarilo z toho vyškrabať. Samozrejme, že to bolí. Je to veľká škoda pre deti a dlhodobých zamestnancov klubu, ktorí tam strávili dlhé roky.

O to je to horšie, že Senica mala vybudované meno na Slovensku. V klube boli ľudia, ktorí zväčšovali dieru. Potom sa to skončilo a spadlo to nich.“

Zo Senice ste odišli medzi prvými. Myslíte si, že to ľudia brali ako zradu?

„Možno to nejakí vyššie postavený ľudia brali ako zradu. Najhlavnejšie bolo, že trénersky štáb a hráči to ako zradu nebrali, keďže vedeli, aká je situácia. Odišiel som do lepšieho klubu a lepšej ligy. Bolo mi niečo sľúbené v januári. Kedy som povedal, že odídem, ak sa to nedá do poriadku. Videl som, že to nevyzerá dobre. Prišla mi ponuka z Widzewu Lodz a už som nechcel čakať.

Už sa to dosť rozpadávalo. Každý deň sme riešili, čo bude, peniaze, či budeme trénovať. Dá sa povedať, že vedenie za to môže, lebo vedeli, ako by to malo fungovať. Podľa toho, čo sľubovali, bohužiaľ, nefungovalo. Boli sme na niečom dohodnutí, oni to nespĺňali a ešte dlhodobo klamali do očí.“

