Andor Šándor o jadrových zbraniach: Jedna strana by ich použila a žila by len o 20 minút dlhšie, než druhá

Podľa bezpečného analytika je dlhodobé zásobovanie Ukrajiny Západom nereálne.

ZÁHORIE. Generál Andor Šándor pôsobil v armáde 30 rokov, 18 rokov bol vo vojenskej rozviedke. Začal ako učiteľ angličtiny, skončil ako jej šéf. Študoval v Česku, Taliansku aj USA. Od roku 2020 pôsobí ako bezpečnostný poradca. Napísal niekoľko kníh, ale venuje sa aj metalovej hudbe. Ako dieťa začínal s husľami a cez gitaru sa dostal k bicím.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bezpečnosti nepochybne rozumie. Vystupuje v českých i slovenských médiách. Porozprával o aktuálnej situácii na Ukrajine, o tom, že tejto vojne sa možno dalo vyhnúť. Vysvetlil, či existuje nejaká možnosť na uzavretie mieru ale aj to, či hrozí jadrová vojna.

Čítajte tiež

Čítajte tiež Malý Asperger chcel ako sedemročný zomrieť, aby po ňom učiteľka nekričala Čítajte

Aká je aktuálna situácia na Ukrajine?

Osobne si myslím, že tejto vojne sme sa mohli vyhnúť. Z toho dôvodu, že všetky jednania, akékoľvek, dlhodobé či krátkodobé, sú stále lepšie než vojna. Myslím si, že snaha Západu vytrhnúť Ukrajinu z orbitu ruského vplyvu a začleniť ju na západ, bola kontraproduktívna. Z pohľadu Ruska, ale aj z hľadiska vnútropolitického.

V ruskej menšine to nepôsobilo príliš pozitívne. Tlak USA, aby sa cez Ukrajinu oslabovalo Rusko, nás doviedol do tohto konfliktu, čo samozrejme neznamená žiadne pochopenie ani ospravedlnenie pre to, že Putin to začal riešiť silou. To, že je vplyv Západu taký evidentný, neznamená, že by chcel rozpútať vojnu cez Ukrajinu. To v Kremli poňali zvláštnym spôsobom. Určite to tak nie je.

Druhá vnútropolitická vec, ktorá nás doviedla do konfliktu, je, že nikto netlačil na obe strany, aby naplnili Minské dohody.

V článku sa dozviete: Čo si myslí o aktuálnej situácii na Ukrajine bezpečnostný poradca?

Aký má názor na sankcie voči Rusku?

Čo môže znamenať Putinova čiastočná mobilizácia?

Majú odporcovia Putina nejakú šancu?

Hrozí svetu jadrová vojna?

Je nejaká šanca uzavrieť mier?

Ani Ukrajinská strana nemala silu realizovať tie dohody prostredníctvom parlamentu tak. V konečnom dôsledku sme videli aj odmietanie tejto dohody, čo bolo súčasťou toho, že Rusko sa rozhodlo chrániť svoju menšinu silou. Čo je neprípustné.

V tomto kontexte sa, nie presne, interpretuje známa Putinova myšlienka z roku 2005, že rozpad Sovietskeho zväzu (ZSSR) bola najväčšia geopolitická chyba. Keď to povieme, vyzerá to v kontexte toho, čo sa deje, desivo. Ale on povedal, že sa naraz objavilo 25 miliónov Rusov mimo Ruskej federácie a zároveň sa takmer 50 percent priemyslu, ktorý dotoval ZSSR, sa ocitlo mimo Ruskej federácie. Niekoľkokrát povedal, že mu nejde o to, obnoviť ZSSR, že to ani nie je možné.