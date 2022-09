Štepán chce zastupovať tých, ktorí túžia po výkonnejšej Skalici

Kandidát na primátora Martin Štepán tvrdí, že potenciál Skalice sa v súčasnosti využíva iba minimálne.

SKALICA. O post primátora Skalice sa chce v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samospráv obcí a miest uchádzať päť kandidátov. Jedným z nich je aj projektový manažér Martin Štepán.

V rozhovore s ním sa dozviete, prečo sa rozhodol kandidovať, ako je spokojný so súčasným vedením mesta i to, aké má plány v prípade svojho úspechu.

Martin Štepán. (zdroj: archív (MŠ))

Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Čo vás k tomu viedlo?

Skalicu nosím v srdci, ako svoje rodné mesto a mesto, ku ktorému sa viaže moja rodina. Ale je to pre mňa aj mesto s veľkým potenciálom a žiarivou históriou a keďže hovorím o histórii, dávam dôraz na to, že súčasnosť nie je lichotivá. Nemienim byť hlučným kritikom, ale chcem byť hlasom a zástupcom občanov, ktorí túžia po lepšej, alebo skôr výkonnejšej Skalici.

Kde pôsobíte teraz, kde ste pôsobili predtým?

V spoločnosti Respect Slovakia, jednej z najväčších česko-slovenských spoločností vykonávam funkciu projektového manažéra a som zodpovedným za riadenie projektov a vedenie tímov ľudí. V tejto firme pôsobím už 9 rokov.

Aké máte skúsenosti so samosprávou?

Bohaté z obchodno-profesijnej roviny. Dlhé roky spolupracujem s obcami, mestami alebo samosprávnymi krajmi. Podporu, ktorú mi vyjadril aj doktor Michal Kaliňák zo ZMOSu ako jeden z najväčších odborníkov v oblasti samospráv, si veľmi vážim a potvrdzuje doterajšiu kvalitnú prácu a jasný plán práce, ktorý mám.

Ako viete vaše skúsenosti pretaviť do práce pre mesto?

Od oznámenia kandidatúry jasne deklarujem potrebu vytvárania projektov, ktoré budú dlhodobo udržateľné a prínosné pre občanov a zamestnávateľov. Viem ako prepájať dôležité súčasti mesta, ktoré sú zodpovedné za rast a rozvoj. Práve takéto projekty, projekty s jasnými výsledkovými indikátormi som ako projektový manažér riadil vo firme, v ktorej pracujem.

Ako ste spokojný so súčasným vedením mesta?

Ak by bola na mojej strane spokojnosť s vedením mesta, nemal by som dôvod kandidovať. Rovnako by som v našom občianskom združení nedokázal zhromaždiť podporovateľov.

V čom je podľa vás najväčší potenciál Skalice?

Byť jasným lídrom inovácií, ktoré pomôžu ľuďom a podnikateľom v meste, ktoré priamo ovplyvnia zamestnanosť, kvalitu života. Inovácií skôr odvodených od priemyslu, ako inovácií pre mladých, ako nazývam istý segment startup komunity. Mám ambíciu vytvorenia energetickej komunity alebo jej obdobného riešenia, ktoré prinesie možnosť budovania športovej haly, kultúrno-spoločenského centra takým spôsobom, že nebudeme navyšovať prevádzkové náklady.

Rovnako môžeme byť lídrom vo vybudovaní cyklistickej infraštruktúry. Toto je oblasť, ktorej aktuálne vedenie mesta nedávalo žiadnu dôležitosť. Uvedený bod výstavby segregovanej cyklotrasy je priamo využiteľný s podporou cestovného ruchu.

Využíva sa podľa vás potenciál mesta dostatočne?

Skutočne minimálne. Postačuje sa pozrieť na výšku čerpania dotácií za posledné roky. Svojho času sme boli celoslovenským lídrom, kedy boli v našom meste realizované niekoľko miliónové projekty a vybudovala sa Skalica v podobe v akej ju dnes poznáme.

Avšak, aby sme sa ako mesto ďalej rozvíjali, potrebujeme sa pozerať dopredu. Silná vízia je nevyhnutnosť, ale aj tá potrebuje jednoznačnú podporu a homogenitu, tak v téme podpory poslancami mestského zastupiteľstva ako aj občanmi.

Akí sú Skaličania?

Hrdí a svojskí. Lokál patrioti, ktorí sú však aj tvrdohlaví. Táto vlastnosť nám však zabezpečila to, že sme silné priemyselné mesto, ktoré riadia Skaličania.

Taktiež počtom a kvalitou hudobných telies sme jedným z lídrov na Slovensku a nehovoriac o množstve športov, ktoré tu prevádzkujeme. Za všetkým čo sa v meste deje a čo sa vybudovalo sú skalickí lokál patrioti. Ľudia, ktorí majú naše mesto v srdci a nie je to len fráza.

Posunula sa Skalica v posledných rokoch nejako?

Za posledné štyri roky sa Skalica v rámci kľúčových výziev nikam neposunula. Stále sa filozofuje o športovej hale, Baťáku a iných projektoch. To však nestačí. Aktuálna a plánovaná finančná kondícia mesta nie je tiež lichotivá a s ohľadom na vládou prijaté zákony sa ešte zhorší.

Čakajú nás ťažké časy, ktoré si budú vyžadovať jasný plán práce. Otázka by mala teda skôr znieť, ako rýchlo dostať mesto do kondície, aby bola Skalica pripravená posilniť svoj potenciál. A s kým. Bez podnikateľov to nepôjde. Rovnako bez zástupcov občianskej spoločnosti.

Aké sú podľa vás najväčšie problémy Skalice?

Je ich viacero. Uvediem však najväčšie, ktoré v prípade môjho zvolenia aj vyriešim, nakoľko poukazovať na problémy je veľmi jednoduché, ale vyriešiť ich je náročnejšie. Mestské vinohrady – projekt, ktorý mal veľký potenciál a jeho realizáciu pripravovali predchádzajúce vedenia mesta, bol skutočne nezvládnutý.

Rovnako je témou a bude témou energetická efektívnosť budov a diverzifikácia energetického mixu, a jasný a prehľadný plán investícií mesta a napokon, pre ľudí je témou rovnako čistota v meste a to, ako sa pristupuje k ich podnetom.

Ako by sa s nimi dalo popasovať, ako by sa dali podľa vás riešiť?

Mestský vinohrad sa dá vyriešiť jedine diskusiou a dohodou s miestnymi vinohradníkmi. Aktuálnym vedením mesta navrhované prevádzkovanie mestskou spoločnosťou považujem mierne povedané ako vysoko neefektívne a neodborné.

Je niečo, čo robí terajšie vedenie dobre? Dalo by sa v prípade vášho úspechu na niečo nadviazať?

Som presvedčený, že na úrade je množstvo kvalitných ľudí aj keď veľa kvalitných zamestnancov sme za aktuálneho vedenia stratili. Jednoducho nám odišli, lebo im nedávalo zmysel pracovať pod aktuálnym vedením.

Ako prvé si sadnem s projektovým oddelením, aby sme sa pozreli na plánované projekty a zabezpečili ich prípadné doplnenie s ohľadom na náš plán práce.

Čo podľa vás nefunguje? V čom by ste si razili vlastnú cestu?

V systematickej práci. Ako kandidát a možný primátor nastavím jasný plán práce na obdobie do roku 2030 s dopadmi na obdobie 20tich až tridsiatich rokov. Presne takto má z môjho pohľadu premýšľať primátor. Ako kapitán lode, ktorý zadefinuje cieľ za ktorým celá loď smeruje. V tomto prípade zamestnanci mestského úradu, poslanci a aj obyvatelia mesta. Spoločne za definovanými cieľmi.

Čo patrí medzi vaše priority?

Energeticky efektívnejšia Skalica – aby sme boli sebestačnejší, mali lacnejšiu a dostupnejšiu energiu a mohli budovať a prevádzkovať ďalšie mestské budovy, ktoré by plnili inštitút verejnej objednávky zo strany občanov.

Rovnako je to téma segregovanej siete cyklotrás smerom od Baťovho kanála, cez Skalicu až do vinohradov smerom na Vintoperk.

Rovnako potrebujeme zadefinovať jednotnú filozofiu športu v meste aby sme športovým klubom zabezpečili dostatočnú podporu a navýšili o 100% počet športujúcich detí v našom meste.

Veľkou témou je podpora vinohradníkov v Skalici a prepojenie mesta s podnikateľským sektorom. Pilotný projekt takéhoto prepojenia je už vo fáze realizácie.

A prečo?

Viete, aby sa Skalica rozvíjala musí ponúknuť maximum svojim občanom a podnikateľom. Toto mesto milujem a preto som dal svoj kožu na trh, aby som svojimi projektmi naplnil potenciál, aký Skalica má, no zostáva nevyužitý.

Domnievam sa jednoducho, že naše krásne mesto na Záhorí má na oveľa viac ako aktuálne robí.