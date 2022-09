Večernú nehodu troch áut zavinil mladý vodič

Nehodu troch vozidiel pri čerpacej stanici v Jablonici (okr. Senica) v piatok večer spôsobil iba 18-ročný vodič.

JABLONICA. Nehodu troch vozidiel pri čerpacej stanici v Jablonici (okr. Senica) v piatok večer spôsobil iba 18-ročný vodič. Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, mladý vodič išiel s autom Mazda od Senice smerom do Jablonice a narazil do zadnej časti Fiata Scuauta, ktoré išlo pred ním.

Vodič na Fiate chcel odbočiť vľavo na čerpačku, dával ale prednosť kamiónu s cisternou. Náraz Mazdy do zadnej časti pred ňou idúceho vozidla odhodilo Fiat do protismeru, kde prednou časťou narazil do protiidúceho ťahača. Vzápätí došlo k požiaru všetkých troch vozidiel. Pri nehode sa, našťastie, nikto nezranil. Škody boli odhadnuté na viac ako 103-tisíc eur.

Cesta v úseku Senica – Jablonica bola pre nehodu a odstraňovanie jej následkov uzavretá viac ako 10 hodín, od 20:30 až do dnes rána, do 7:19.