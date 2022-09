Stredná škola odmietla mimoriadne nadaného študenta pre jeho diagnózu

Vedenie školy bolo z jeho zručností a IQ nadšené, keď sa zdôveril s diagnózou, záujem skončil.

ZÁHORIE. Ďalší školský rok sa začal. Spolu s ním i boj mnohých detí a rodičov so školami a inklúziou. Akékoľvek dieťa so zdravotným znevýhodnením totiž čaká strastiplná cesta celým školským rokom. Nie vždy im škola vytvorí príjemné podmienky, ba čo je horšie, nie vždy ich vôbec škola príjme. Hoci zákon je na ich strane. V niektorých prípadoch to začína pripomínať šikanu.

Svoj príbeh porozprával aj Alex, veľmi nadaný študent, ktorý má Aspergerov syndróm. Udalosť sa týka jednej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave, kam väčšina študentov denného štúdia dochádza práve z okresu Malacky. Jeho však odmietli pre jeho diagnózu, hoci je nadpriemerne inteligentný. Bola to pre neho obrovská rana.

Slovensko odmieta géniov

Alex si už na základnej škole prešiel ťažkou šikanou, ktorá bola pedagogickým zborom zámerne umlčaná. Medzi hlavný aspekt vzniku šikany patrili abnormality v správaní súvisiace s neskôr diagnostikovaným AS. Je technicky nadaný a má široké vedomosti hlavne v oblasti jadrovej fyziky, rádiotechniky a energetiky, o niečo nižšie v oblasti strojárstva a letectva.

K dnešnému dňu je držiteľom niekoľkých medzinárodných rádiokomunikačných odborných spôsobilostí a licencií. Súčasne je mladým rádioamatérom a členom rádioklubu Slovenskej Technickej Univerzity OM3KFF. Rozumie digitálnemu signálu, hlavne telegrafiu a RTTY.

Sedavé rádioamatérstvo pravidelne vymieňa s fyzikálnymi a elektrotechnickými experimentmi, ktorých väčšinou už známy výsledok si vždy dôkladne zapíše a analyzuje.

Nejedná sa o nejakú veľkú vec, ale baví ho to. "Baví ma vzdelávať sa. Po strednej škole plánujem odísť na univerzitu a skúsiť to v programe jadrové a fyzikálne inžinierstvo, keďže svoju budúcnosť si predstavujem v sfére jadrového priemyslu v elektro alebo strojárskej oblasti. Rád by som sa podieľal na chode jadrových elektrární, či už technickou, alebo výskumnou činnosťou," vysvetlil.