Slovenka žijúca v USA: Nechápem, ako Slováci dokážu vyžiť z toho, čo zarobia

Danka porozprávala o pozitívach a negatívach života v USA.

SENICA. Danka Fox, rodená Poláčková, pochádza zo Senice už roky žije v zahraničí. Momentálne je v Južnej Karolíne, je to jej ôsmy rok v USA. V tomto prípade možno použiť pravý opak zaužívanej frázy, za všetkým hľadaj ženu. Rozišla sa s priateľom a rozhodla sa splniť si túžbu o odchode zo Slovenska.

Danka nám vysvetlila, aký je život v zahraničí, čo sa jej na Floride páči a čo nie, že získať úver v USA vyzerá jednoduchšie ako na Slovensku. Taktiež zažila hurikán IRMA v roku 2017. Pracuje v banke a prezradila, že americké filmy o bankových prepadoch vlastne klamú.

Vydala sa za Floriďana, ktorý pochádza z Washingtonu. Spojilo ich potápanie, paradoxom je, že Andrew Fox sa vlastne nikdy v živote nepotápal a taktiež to, že musela ísť z Londýna do Chorvátska, aby sa dostala na Floridu, kde spoznala svojho manžela. Láska na diaľku vydržala a prerástla do manželstva.

Ako ste sa dostali do zahraničia?

Moja sesternica žila v Coventry v Londýne, ja som sa rozišla s priateľom v Senici. Na Slovensku ma nič nedržalo, chcela som vidieť aj niečo iné. Mame som vždy hovorievala, že budem žiť niekde inde a nie na Slovensku, určite nie v Senici a určite niekde, kde je teplo.

Aké boli začiatky v zahraničí?

Vedela som, že to bude ťažké, bola som na to pripravená. Predstavovala som si, že prvý rok budem plakať a potom si zvyknem, no neplakala som. Podľa mňa je to ťažšie pre tých, čo zostanú doma, než pre tých, čo odídu. Človek má nové veci a nových ľudí pred sebou a nie je čas premýšľať, naopak, tí čo zostali, majú viac času premýšľať nad tým, čo odišiel.

Na čo ste si nevedeli zvyknúť?