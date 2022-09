Zmizli bez stopy. Policajti hľadajú vyše dvadsať ľudí z okresu Senica a Skalica

Po niektorých ľuďoch pátrajú viac ako desať rokov, nezvestný je aj maloletý chlapec.

SENICA/SKALICA. V okrese Senica a Skalica polícia pátra po 26 osobách. Nezvestný je i jeden maloletý chlapec vo veku 16 rokov. Po niektorých pátrajú aj 12 rokov. Väčšina z nich je hľadaná pre príkaz na zatknutie. No sú medzi nimi i nezvestní ľudia, ktorí sa jednoducho nevrátili domov. Taktiež tri osoby, na ktoré je vydaný európsky zatykač či cudzinci. Jeden si dokonca zmenil meno, hľadali ho niekoľko rokov, no napokon sa objavil. Pravda raz dostihne každého.

Trnavský okres

Nedávno sme informovali, že polícia v Trnavskom kraji pátra po 462 osobách. Až 173 prípadov zaevidovali v policajnom okrese Trnava, ktorý zahŕňa okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. O 25 prípadov menej zaznamenali v okrese Dunajská Streda. V Galante pátrajú po 74 osobách.

Väčšina z hľadaných osôb, celkom 346, sa dopustila trestného činu, v 24 prípadoch zisťujú totožnosť nálezov neznámych mŕtvol, respektíve kostrových nálezov, a v 34 prípadoch sa pátra po bydlisku osôb.

Aj ženy neplatia výživné

Fenoménom dnešnej doby sa stávajú aj situácie, kedy sa do pátrania dostanú ženy pre zanedbanie povinnej výživy. No stávalo sa to už pred rokmi. Jednou z nich je i Oľga Smutná, narodená 29. januára roku 1971.

Vyhlásili po nej pátranie na základe žiadosti povereného policajta OO PZ Šaštín Stráže, dňa desiateho marca roku 2011 vydali trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. O tri roky, 30. septembra 2014, bol na menovanú vydaný Okresným súdom v Senici Príkaz na zatknutie.