Ondrovič: Prijal som ponuku Dukly. Chalani vytvorili hokejový projekt s potenciálom

Záhorácke derby si tréner Seničanov pochvaľuje.

SENICA . Káder novozloženej HC Dukly Senica v nasledujúcej sezóne povedie bývalý úspešný hráč klubu a domáci Seničan Martin Ondrovič.

Mužov dlhodobo viedol v druhej lige už pod hlavičkou mládežníckeho klubu HK 91, kde sa okrem iného venoval aj trénovaniu mládeže.

„Už počas mojej aktívnej činnosti som bral ako samozrejmosť, že je potrebné sa venovať aj vzdelaniu, preto som vyštudoval fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave a práve keď som končil vysokú školu, cítil som sám na sebe, že hokej ma už nenapĺňa ako predtým. Bol som akosi „vyhorený“.

Už vtedy som chodil vypomáhať trénerom do prípravky a nakoniec som tam aj ostal do dnešného dňa. Nikdy som nemal vysoké trénerské ambície, ale zhodou viacerých okolností som začal trénovať senických mužov ešte pod hlavičkou HK 91. Pred touto sezónou ma chalani na čele s Palom Krutým oslovili, či by som mal záujem pokračovať v Dukle, s čím som súhlasil, pretože vytvorili projekt, ktorý má potenciál,“ vysvetlil v úvode rozhovoru Martin Ondrovič.

V aktuálnom kádri pracuje s odchovancami a s hráčmi, ktorí majú vzťah ku klubu.