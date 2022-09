Slovenku najprv týrali, potom ju predali na prostitúciu. Sestre pomohla utiecť z háremu

Klaudia Bobálová až do svojich 11 rokov nevedela, kto sú jej rodičia. Neskôr prežila peklo.

HOLÍČ. Klaudia Bobálová pochádza zo Sládkovičova, no zamilovala si mesto na Záhorí, Holíč. To čím si od detstva musela prejsť pripomína skôr scenár tragického filmu, no jednoducho, je to iba život. Priniesol jej množstvo hororových spomienok, s ktorými sa však popasovala a zdá sa, že sa poučila a vyhrala. Dokonca má odkaz pre mladých ľudí, aby si vážili, že majú rodičov a taktiež, aby ich poslúchali.

Bobálová vyrastala prvých 11 rokov svojho života so svojou babičkou, ktorú považovala za mamu. Udalosti však nabrali rýchly spád a Bobálová sa ocitla doslova v zlom sne. Zažila bitky od otca, nútenú prostitúciu, neskôr ju vlastná mama nedopatrením predala do Švédska spolu s jej 13-ročnou sestrou, ktorá putovala rovno do háremu. Jej život bol vážne ohrozený.

Netušila, že rodičia žijú v susedstve

Prvé roky života strávila s babkou, bez rodičov. "Mala som smutné detstvo. Nemohla som chodiť na krúžky. Od deviatich rokov som musela babičke pomáhať upratovať a variť, ochorela a musela som sa o ňu starať, tak to išlo až do 15 rokov," vysvetlila Bobálová.

Zvláštnym momentom v jej živote bolo, keď mala 11 rokov. Do toho momentu netušila, že nejakých rodičov má. No tí sa rozvádzali a tak prebiehal oficiálny súd o zverenie dieťaťa do starostlivosti.

"To bol ten prelom. Na súde sa ma sudca spýtal, že komu chcem byť zverená a ja som povedala, že mame. Ale tou mamou som myslela babičku. Rodičia bývali celý čas vedľa nás. My deti sme boli s babkou," povedala.

Po súde zostala žiť s babkou a otcom. "Otec začal piť. Vtedy ma strašne začal biť.

Keď sa opil, bol strašne agresívny. Bil mňa aj brata. Kopal nás najmä do hlavy. Nevedel zvládnuť rozvod. Vtedy som tomu nerozumela, dnes už ho chápem, po vyše dvadsiatich rokoch sme sa začali rozprávať. V roku 2017 sme si všetko vysvetlili," zaspomínala Bobálová s tým, že dlhé roky mala následky bitiek, krvácanie z nosa aj po jemnom dotyku na tvári, lekári jej napokon pomohli.

Mama ju nechala v pôrodnici

S mamou jej otec zakázal komunikovať. Porodila ju veľmi mladá, mala len 14 rokov a otec bol len o niečo starší. Teraz už si uvedomuje, prečo sa o ňu starala babka. Boli mladí a tiež nepochádzali z dobrých životných pomerov. Mama ju hneď po pôrode nechala v pôrodnici v Bratislave, z ktorej ju vyzdvihla práve babka a dala jej šancu.