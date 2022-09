Rozpráva šiestimi jazykmi. V Senici sme nemali peniaze, spomína Elvis Mashike

Elvis Mashike (28) rodák z Kinshasa, hlavného mesta Demokratickej Republiky Kongo, sa v mladom veku vydal do sveta. Chcel hrať futbal vo Francúzsku, ale to sa mu nepodarilo. Hral vo viacerých slovenských kluboch, ale výraznejšie sa presadil až v Senici.

Po pôsobení na Záhorí zamieril do Žiliny, kde skončil už po troch mesiacoch. V lete tohto roku zamieril do Hamrun Spartans, s ktorým sa mu podaril veľký úspech. S maltským tímom postúpil až do play off Európskej konferenčnej ligy, kde postupne prešli cez Alashkert (Arménsko), Velez Mostar (Bosna a Hercegovina), Levski Sofia (Bulharsko) a nestačili až na Partizan Belehrad (Srbsko).

Minulú jeseň ste strávili v Senici. Ako si spomínate na pôsobenie na Záhorí?

„Škoda, že to takto skončilo. V Senici bol dobrý tréner a s hráčmi v kabíne sme si sadli. S veľa hráčmi som aj teraz dobrý kamarát. Na tréning sme mali veľmi kvalitné zázemie. Mám pozitívne spomienky na pôsobenie v klube, až na to, že sme nemali peniaze.“

V rozhovore sa dozviete toto... Prečo skončil v Žiline? Akými jazykmi hovorí? Prečo sa rozhodol prestúpiť na Maltu? Aké bolo európske leto?