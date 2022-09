FK Senica skončila, futbal v meste nie. Štadión na Záhorí nezíva prázdnotou

Každodenný ruch na tréningových ihriskách, majstrovské zápasy na hlavnej hracej ploche a diváci na tribúnach

SENICA. O futbalovom klube v Senici toho v poslednom období v médiách odznelo mnoho, bohužiaľ, väčšina v negatívnom kontexte. Nebolo tajomstvom, že klub na Záhorí mal posledné roky značné finančné problémy. Napriek tomu ešte v posledných dvoch sezónach svietilo svetlo nádeje, že do Senice príde opäť pokoj a stabilizácia.

Navonok to tak aj chvíľu vyzeralo, napokon však vyplávali na povrch mnohé problémy. Nevyplatené mzdy realizačnému tímu a hráčom, ktorí postupne z FK Senica odchádzali, mnohé súdne spory ohľadom podlžností voči ľuďom, ktorí už v klube dlhodobo nepôsobili.

Koncom mája sa klub dozvedel, že ani po odvolaní nedostane licenciu na Fortuna ligu či 2. najvyššiu futbalovú súťaž. A-mužstvo prihlásili do 3. ligy Západ, no približne v polovici júna bolo jasné, že súťaž nebudú mať s kým hrať a posledná nádej pre FK Senica tým zhasla.

V článku sa dočítate: - Kto v klube zostal a ako dnes fungujú? - Aké problémy musia aktuálne riešiť? - Aký odliv hráčov kvôli nejasnej situácii v Senici pocítili? - Aké podmienky majú nastavené na senickom štadióne a ako si stoja po finančnej stránke? - Aké sú možnosti riešení v budúcnosti? - Prečo sa rozhodli uchopiť klub do vlastných rúk?

Zlý scenár sa rysoval aj pre bohatú mládežnícku základňu, ktorú vychovávala Akadémia FK Senica. Približne tristo detí zostalo v neistote, či budú mať kde od nasledujúceho súťažného ročníka hrať futbal.

Dnes by sa mohlo zdať, že štadión zíva prázdnotou, ale opak je pravdou. Neustály ruch na tréningových ihriskách, majstrovské zápasy na hlavnej hracej ploche a diváci v podobe rodičov na tribúnach. Futbal v Senici uchopili do vlastných rúk práve ľudia, ktorí by naň po rokoch neistoty a falošných nádejí mohli prví zanevrieť.

(zdroj: Braňo Španka)

Fungujú pod neziskovou organizáciou a pomocnú ruku im podal TJ Družstevník Kunov, ktorý je klubom mestskej časti Senice, ako aj vedenie mesta. Pre mládežníkov vybojovali súťaže a dnes sa venujú takmer dvesto deťom. Ako sami dodávajú, futbal robia na amatérskej úrovni.