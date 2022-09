Zrážka osobného auta s kamiónom komplikuje dopravu na D2

V dôsledku nehody sú uzavreté oba jazdné pruhy.

STUPAVA. Bratislavská krajská polícia informuje o dopravnej nehode na diaľnici D2 ku ktorej prišlo krátko po 14.00 hodine.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa prvotných informácií narazilo osobné auto do zadnej časti nákladného vozidla. K nehode došlo v úseku 48,5 km diaľnice D2 v smere do Českej republiky

V dôsledku nehody utrpel vodič viaceré zranenia, s ktorými bol prevezený k ošetreniu do jednej z nemocníc.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vodička zrazila prvý školský deň v Trnave štyri školáčky Čítajte

"Z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody ako jej dokumentovania sú v súčasnosti uzavreté oba jazdné pruhy, premávku usmerňujú dopravní policajti cez pravú krajnicu," informuje polícia, ktorá zároveň vodičov žiada, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.

Na vážnu dopravnú nehodu upozorňuje aj dopravný servis Zelená vlna: "Na D2 za Stupavou smerom do Malaciek sa zrazil kamión s osobným autom. Blokované sú oba jazdné pruhy, prejdete to cez odstavný pruh, rátajte so zdržaním."