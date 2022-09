V Skalici začali Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2022 začali otváracím ceremoniálom symbolicky v Skalici, ktorá si tento rok pripomína 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto.

SKALICA. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2022 začali otváracím ceremoniálom symbolicky v Skalici, ktorá si tento rok pripomína 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto.

Ide o podujatie, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor.

"Sme radi, že sa môžeme podieľať na tomto podujatí. Nejde o jednodennú záležitosť, trvá celý mesiac. Mne osobne je blízka tohtoročná téma ´Udržateľnosť v pamiatkach´. Pamiatky a ich obnova je jednou z mojich priorít. Dlh, ktorý je na nich momentálne na Slovensku 5,5 miliardy eur, by sme mali čím skôr zmazávať," uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. "Téma udržateľnosti pamiatok je nadčasová, keďže spája minulosť so súčasnosťou a predstavuje aj víziu do budúcnosti. Do tohto procesu sú zapojené inštitúcie v celom kraji. V kontexte záchrany pamiatok spomeniem Meštiansky dom v Trnave, vodné mlyny v Jelke a Tomášikove či tu na Záhorí synagóga v Šaštíne-Strážach či Kačenáreň v Kopčanoch. Rovnako aj hrad na Dobrej Vode či viaceré kaštiele na území kraja, ktoré boli podporené z financií Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Cieľom DEKD je zvyšovanie povedomia o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy, rovnako tak podporujú boj proti rasizmu a xenofóbii a väčšiu toleranciu v Európe.