20 rokov nestrácajú inšpiráciu. Punkáči z RozpoRu aktuálne koncertujú v rómskych osadách

Kapelu RozpoR občas nemilo prekvapia starostovia a komunitné pracovníčky.

ZÁHORIE. Kapela RozpoR obohacuje hudobnú scénu o rôzne antifašistické songy s tematikou spoločenského diania už vyše dvadsať rokov. V skladbách reflektujú na spoločenské dianie, sú bojovníkmi proti xenofóbii, rasizmu, a sú kritikmi totalitných režimov.

Už v roku 2018 rozbehli zaujímavý projekt. Koncertovali v rómskych osadách, zadarmo, bez vstupného. Vyslúžili si i ocenenie Roma Spirit.

Pandémia im zabránila podniknúť túto akciu v nasledujúcich rokoch, no teraz prišiel opäť čas. V rómskych komunitách znie už od pondelka 29. 8. punková muzika. Kto vie, možno sa z tohto turné napokon stane každoročnou tradíciou.

Posielajú tým správu našej spoločnosti a posúvajú hranice toho, čo sa na Slovensku považuje za normálne. A úplne zadarmo. Stretávajú sa aj s odmietaním zo strany niektorých starostov či komunitných pracovníkov. Vyspovedali sme lídra kapely, ktorým je Matej Datra Vít.

Ako sa začalo Radikálne ľudské turné?

Keď bola utečenecká kríza, kapele napadlo hrať v utečeneckom tábore vo Viedni.

V článku sa dozviete: Ako sa začalo radikálne ľudské turné?

Prinieslo turné po osadách kapele nejaké úspechy?

Čo urobila kapela so získaným ocenením?

Súhlasia všetky obce s koncertom v ich osadách?

Stretávajú sa i s odporom?

Aké boli začiatky kapely?

Ako podporili Ukrajinu?

Živí sa kapela výlučne hudbou?

Ako zvládli pandémiu?

"Potom mi napadlo, že na čo ísť do Viedne, keď my máme rómske osady a mohli by sme ísť hrať do nich, máme to pod nosom a nikto v nich ešte nehral. Je to inšpirované koncertom v utečeneckom tábore," vysvetlil Datra.

Pomohla im Barbora Brychtová, sociálna pracovníčka. "Nakontaktovala nás na Ingrid Doležalovú z Prešova. Je to miestna spojka, ktorá zastrešovala prvé turné, teraz ho celé zastrešuje Barbora Brychtová, tá to všetko povybavovala," povedal.