V Malackách sa o post primátora uchádzajú štyria kandidáti

MALACKY. Pred októbrovými komunálnymi voľbami zaevidovali v Malackách štyri kandidatúry na primátora mesta a 37 kandidatúr na poslanca mestského zastupiteľstva. Informovali o tom z mestského úradu.

Mená kandidátov mesto zverejní až po oficiálnom zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou, tá sa prvýkrát zíde 5. septembra.

Na sociálnej sieti ohlásil kandidatúru na primátora advokát Róbert Šegeda, v on-line prostredí sa tiež objavili videá propagujúce názory kandidáta na primátora Jaroslava Sedláka.

Súčasný primátor Juraj Říha opätovnú kandidatúru oficiálne neoznámil, pri príspevkoch na sociálnej sieti, informujúcich o dianí v meste a aktivitách úradu, však používa hashtag #odzacatejpracesaneodchadza.

V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.