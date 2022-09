Ak na záhrade vykopete nález z minulosti, nemusíte sa báť invázie archeológov

Všetko, čo sa nájde v zemi, sa však stáva majetkom štátu, hovorí archeológ.

MALACKY. Pavol Jelínek je archeológ, žije v Malackách. Jeho cesta k archeologickému štúdiu podľa podľa neho samého kľukatá, no stála za to. O archeológii povedal, že je to vlastne súčasne i životný štýl. Aktuálne pracuje v Slovenskom národnom múzeu (SNM).

Vysvetlil, ako funguje práca archeológa, ako je na tom Záhorie z archeologického hľadiska, čím je významná Senica a či je pravda, že keď v záhrade nájdeme nejaký nález, nasťahujú sa nám jeho kolegovia.

Ako ste sa dostali k archeológii?

Je to klišé, ale bol to sen od detstva, ktorý sa mi dlho nedarilo naplniť. Patrím medzi silné ročníky a na 'prijímačkách' som bol štyrikrát, než som bol prijatý. Dnes už sú bez skúšok, ale vtedy boli so skúškami. Mal som strednú školu, kde som nemal dejepis, o to to bolo náročnejšie. Potom som sa tam dostal, dopadol som pomerne úspešne. Nastúpil som na doktorandské štúdium a začal som pracovať v súkromnej archeologickej firme.

Ako fungujú súkromné archeologické firmy?

Keď napríklad idete niečo stavať, povedzme diaľnicu alebo rodinný dom, vyjadrí sa vám k tomu pamiatkový úrad a ten vám môže predpísať nejakú formu archeologického výskumu. Môžete sa obrátiť na súkromnú firmu, ktorá ten výskum podľa nariadení pamiatkového úradu vykoná.

Archeologický výskum nemôže robiť každý archeológ, ale iba licencovaný archeológ. Taký, ktorý má licenciu na vykonávanie archeologických výskumov.

Ako archeológ získa licenciu?

Musíte mať odpracované tri roky v archeologickej inštitúcii, podieľať sa na výskumoch a na výrobe výskumných dokumentácií, potom idete na ministerstvo so žiadosťou. Tam sú komisionálne skúšky a každých päť rokov je potrebné si túto licenciu obnovovať.

V článku sa dozviete: Aký archeologický potenciál má Senica a Záhorie?

Kam putujú prípadné archeologické nálezy?

Aký archeologický nález má pre Jelínka najväčšiu hodnotu?

Ako je to u archeológov, každý si vyberie, čo ho zaujíma?

Aké môžu mať archeológovia ciele?

Na akej úrovni je slovenská archeológia, dá sa to porovnať so zahraničím?

Kedy dobrovoľníci pomôžu a kedy uškodia?

Čo ak niekto nájde nález na svojej záhrade?

Ako je to s financovaním výskumov?

Akej oblasti Slovenska sa venujete?

Sú aj regionálne múzeá. Ale my máme celoslovenskú pôsobnosť. Venujem sa skôr regiónom juhozápadného Slovenska a regiónu Malých Karpát, takže aj Záhoriu. Rád vykonávam výskum v svojej rodnej Senici.

Aký má potenciál Senica?